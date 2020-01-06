Güvenlik analisti Dr. Gürcan: Kendi evimiz camdan olduğu için başkasının evine taş atmamamız lazım

Güvenlik analisti Dr. Metin Gürcan, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından Orta Doğu'da bir "alacakaranlık kuşağına" girildiğini ifade etti ve "Kendi evimiz camdan olduğu için başkasının evine taş atmamamız lazım" dedi.

Cumhuriyet'ten İpek Özbey'in sorularını yanıtlayan Gürcan, "Hafta sonu İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi toplandı. Toplantıdan çıkan karara bakacak olursak İran, hemen, doğrudan ve sansasyonel bir misillemede bulunmayacak" diye konuştu.

Tahran'ın "intikamını zamana yayacağını" ifade eden Gürcan, "İran, Afganistan-Irak-Suriye-Körfez- Yemen-Kuzey Afrika hattındaki paramiliter güçleri ile eşzamanlı farklı yerlerde ABD askeri hedeflerine yönelik doğrudan çatışmaya girmeden roket tacizleri ve bombalı eylemler saldırılar planlıyor ve hazırlıklara zaman kaybetmeden başlamış durumda. Bu da belki senelere yayılacak bir düşük yoğunluklu çatışma dönemi demek" ifadelerini kullandı.

Gürcan, ilerleyen dönemlerde "vekâlet savaşlarının" temel bir dinamik olduğu döneme girileceğini söyledi.