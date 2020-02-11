Güvenlik analisti Dr. Gürcan: İdlib'de konvansiyonel bir savaşın eşiğindeyiz

Güvenlik analisti Metin Gürcan, Türkiye'nin İdlib'de konvansiyonel bir savaşın eşiğinde olduğunu ifade etti.

Gürcan, İdlib'deki durumun ne noktaya geleceğini önümüzdeki bir ayın belirleyeceğini ifade etti.

Gürcan'ın Twitter üzerinden yaptığı değerlendirme şöyle:

"Şöyle koca koca uzman, bazı emekli asker ve akademisyen yorumlarına bakıyorum da İdlib’te olan şeyi “Terörle Mücadele” ile karıştırıyorlar.Uzun soluklu vekalet savaşı boyutu da olan konvansiyonel bir çatışmanın (veya savaşın) eşliğindeyiz millet! Ve şu 1 ayda her şey netleşecek"