"Güvenlik algısı yatırımların önünde engeldir"

Tekstil sektörünü Diyarbakır’da geliştirmek için batı illerinde temaslarda bulunan DTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü Pervane, “Türkiye güvenli bir yer olmasına rağmen bölgedeki illere güvenlik sorunu gözüyle bakmak yanlıştır. Sürekli riskli görünen ama yaşamın da devam ettiği Ortadoğu pazarının yeni bir pazar olarak yaratılabileceğini öngörmekteyiz” dedi.

Genç iş gücü potansiyeli, teşvikler, girişimci ruhu ve yapılan yatırımlarla tekstilde parlayan yıldız olmaya aday olan Doğu ve Güneydoğu Bölgesi, yanlış güvenlik algısı nedeniyle gelişemiyor. Tekstil sektörünün istenilen seviyede gelişememesinin önündeki en büyük engel her ne kadar yanlış güvenlik algısı görünse de hükümetin geçen yıl açıkladığı Cazibe Merkezi Programı’nın hayata geçmemesi de bunu tetikleyen önemli faktörler arasında yer alıyor.

STK’lardan 5 kente tekstil gezisi

Bu yanlış algıyı kırmak ve batıdaki tekstil sektörünü bölge illerine yatırım yapmaya çekmek için Diyarbakır’daki bazı STK’lar kolları sıvadı. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü Pervane, aralarında GÜNTİAD Başkanı İhsan Oğurlu’nun da bulunduğu bir grupla, “Dezavantajlı Kişilerin Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe İstihdamı Projesi” kapsamında Denizli, İzmir, Bursa ve İstanbul illerini kapsayan 5 günlük iş gezisini, Aborî’ye değerlendirdi.

“Suriyeli işçilerin kalıcılığı yok”

Gezide, Türkiye’nin batı kesiminde bulunan tekstilcilerin iş gücü açısından bitme noktasına geldiğini gördüklerini ifade eden Hüsnü Pervane, “Suriye’den gelen göçmenlerden dolayı orada birkaç yıldır düşük işçi maliyetiyle tekstil üretimi yapılıyor. Suriyeli işçiler onlar için biten bir istihdam alanının doldurulması haline gelmiş durumda. Bunun bir kalıcılığı yok. Nitelik olmadığından bu durum iş gücü potansiyeli oluşturamaz. Bölgenin iş gücü potansiyeli, özellikle de Diyarbakır’da yüzde 54’lük bir genç nüfusunun olması bu sektörü canlandırabilir. Bunun vurgusunu yaptık” dedi.

Güvenlik algısı eleştirisi

Temaslarda en önemli sorun olarak “güvenlik korkusu ve bölgeyle ilgili ön yargıların ön plana çıktığını” vurgulayan Pervane, şöyle devam etti: “Türkiye’deki güvenlik algısı nedeniyle Avrupa’dan Türkiye’ye müşteri getirmekte sıkıntı çektiklerini söylediler. Türkiye güvenli bir yer olmasına rağmen bölgedeki illere güvenlik sorunu gözüyle bakmak yanlıştır. Batıdaki firmalardan talebimiz, buraya sadece yatırım ve fabrikalar kurmak için değil, ortak iş birliktelikleri için gelmeleridir. Hiç işlenmeyen ve sürekli riskli görünen ama hayatın döndüğü ve yaşamın devam ettiği Ortadoğu pazarının yeni bir pazar olarak yaratılabileceğini öngörmekteyiz.”

“CMP’nin açıklanmaması karmaşaya yol açıyor”

Batıdaki tekstilcilerin, hükümetin geçen yıl açıkladığı 23 kenti kapsayan ve yatırımcıya ciddi kolaylıklar sağlayan Cazibe Merkezi Programı ile 6. Bölge teşviklerine hakim olduklarını gördüklerini anlatan DTSO YK Üyesi Hüsnü Pervane, “Bu konuda hükümet uygun bir adım atarsa buraya yatırım yapacak firmalar var. Ama bunların açıklanmaması ve yetki karmaşasından dolayı yatırımcıların kafası çok karışık ve yatırım yapmakta kararsız kalıyorlar. Dışarıdan gelip burada yatırım yapmak isteyen girişimcilerin isteği bu konuda bir netliğin gerçekleşmesi ve hayata geçmesidir” diye konuştu.