'Güvenli ülke' tartışması



Federal Hükümet, AB'nin Türkiye'nin 'güvenli ülke' ilan edilmesi planına sıcak yaklaştı. Bir hükümet temsilcisi AB Komisyonu'nun söz konusu önerisine ilişkin olarak, "Türkiye'nin güvenli ülkeler listesine alınmasının olayların bütünü göz önünde bulundurulduğunda anlamlı olacağını düşünüyorum" dedi. Ancak yetkili, Federal Hükümet’in buna ilişkin kararın perşembe günü Brüksel'de yapılacak zirvede alınmasını beklemediğini kaydetti.

Juncker kararlı

AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker Türkiye'nin 'güvenli ülke' olarak kabul edilmesi önerisini bir kez daha yineledi. Juncker, kimi çekincelere karşın, Türkiye'nin söz konusu listeye alınması konusunda kararlı olduğunu belirtti. Daha önce Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere de bu öneriye destek verdiğini açıklamıştı. Juncker, bu adımın atılmaması halinde Türkiye ile üyelik müzakerelerinin yürütülmesine de gerek kalmayacağını belirtti.

Öte yandan Alman hükümetinin Brüksel'deki zirvede Türkiye'nin sığınmacı krizi konusunda AB ile işbirliği yapmak için öne sürdüğü taleplerin netleşmesi beklentisi içinde olduğu kaydedildi. AB ile Türk yetkililer arasında sığınmacı krizinde Türkiye'nin rolüne ilişkin müzakereler bugün Avrupalı yetkililerin Ankara'ya gitmesi ile başlamıştı. Pazar günü Türkiye'ye gidecek olan Almanya Başbakanı Merkel'in konuyu ziyaretinde gündeme getirmesi bekleniyor.

Güvenli ülkeler hangileri?

İnsan haklarına saygı gösterilen ve siyasi kovuşturmanın vuku bulmadığı ülkeler Ab tarafınan 'güvenli' kabul ediliyor. Bu ülkelerden yapılan iltica başvuruları daha hızlı işleme alınırken, iltica başvurusu kabul edilmeyen sığınmacılar da daha hızlı geri gönderilebiliyor.

DW'ye bu konuda değerlendirmelerde bulunan Alman Ortadoğu uzmanı Michael Lüders, "Suriyeliler için Türkiye güvenli bir ülke olabilir. Fakat Türk hükümetin politikalarına karşı çıkan aydınlar için de güvenli bir ülke mi? Hükümetin politikalarına eleştirel yaklaşan Kürtler ve Türkler için ilerleyen dönemlerde durum daha da ciddileşebilir. Türk ve Kürt aydınların Almanya veya Avrupa Birliği ülkelerine kaçmak stemesini ihtimal dışında bırakmıyorum" yorumunda bulundu.