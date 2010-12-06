-GÜVENLİ MESSENGER KULLANIMI İÇİN ÖNERİLER İSTANBUL (A.A) - 06.12.2010 - Son kullanıcılar ve şirketler için güvenlik yazılımı üreten ESET'e göre hacker'lerin yeni hedefinin, anında mesajlaşma yazılımları olduğu bildirildi. Konuya ilişkin yazılı açıklamada, Microsoft Live Messenger, Skype ya da Yahoo Messenger gibi anında mesajlaşma programlarının, ''zararlı'' yazılımların yayılmaları için etkili birer araca dönüşebildiği belirtildi. ESET Virüs Araştırmacısı Pierre-Marc Bureau, yaptığı değerlendirmede, siber suçluların, potansiyel kurbanlarının bulaşıcı bağlantıları tıklamaları için her geçen gün yeni yöntemler uyguladığını kaydederek, bu yönde geliştirilen solucanlara karşı önlem alabilmek için 7 ipucu önerdi. Bureau, anında mesajlaşma yazılımlarıyla yapılan saldırıların kullandığı yöntemin basit olduğunu ifade ederek, ''Kurban listesindeki kişilerin birinden bir link içeren mesajı alır, tıklar ve solucan bulaşır. Solucan ayrıca coğrafi lokalizasyon kullanarak kurbanın diline uyum sağlar. Hatta bazı durumlarda kurbanın ülkesindeki güncel haber ve olaylara atıfta bulunur. Bu tür gelişmiş teknikler en tedbirli kullanıcıları bile aldatabilir'' uyarısında bulundu. Pierre-Marc Bureau'nun, anında mesajlaşma ile ilgili 7 önerisi şöyle: ''Anında mesajlaşma yazılımları aracılığı ile kişisel ve hassas bilgilerinizi kesinlikle göndermeyin. Özellikler kredi kartı bilgileriniz, banka detaylarınız, parolalarınız ve telefon veya adres gibi kişisel bilgilerinizi mesaj ile göndermeyin. Diğer hesaplarınız gibi anında mesajlaşma hesabınızın da güçlü bir parolası olmalı. Farklı hesaplar ve bankacılık, e-posta gibi çevrim içi servisler için mutlaka farklı parolalar kullanın. Aynı parolayı tekrar tekrar kullanmayın. Halka açık bir yerden internete bağlanıyorsanız otomatik oturum açma özelliğini mutlaka devre dışı bırakın. Web kameranızı kullanmadığınız zamanlarda kapatın. Bazı zararlı yazılım türleri kendi kameranızı sizi izlemek için kullanabilir. Tanımadığınız birinden gelen resimleri kesinlikle açmayın, dosyaları indirmeyin ve linklere tıklamayın. Tanıdığınız birinden gelse bile şüpheli linklere tıklamayın, dosyaları açmayın. Gelen dosya önemliyse gönderenden doğrulamasını isteyin. Tanımadığınız kişilerden gelen mesajları yanıtlamayın. Biri sizi listesine eklemek isterse ve bu kişiyi tanımıyorsanız öneriyi reddedin. İstenmeyen mesajları engelleyin. Yabancılardan gelen mesajları ve spam'leri engellemek sandığınızdan kolay. Hemen her anında mesajlaşma yazılımının kişi listesi oluşturma özelliği bulunuyor.''