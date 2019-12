Güvenli liman arayışı bankaları altına yöneltti

Krizle gelen belirsizlik yatırımcıları ‘güvenli limanlar’a yöneltirken, son dönemlerde en çok kazanan yatırım araçlarından altına Türk bankaları da ilgi göstermeye başladı.



Küresel finans kriziyle birlikte piyasalarda gözlenen belirsizlik yatırımcıları "güvenli limanlar" aramaya yöneltirken, son dönemlerde en çok kazanan yatırım araçlarından biri olan altına Türk bankaları da ilgi göstermeye başladı.



Türkiye'de de güvenilir yatırım araçlarının başında gelen altın, artık birçok bankanın fonları ve mevduat hesapları arasına girmiş durumda. Yatırımcılar, her geçen gün değeri artan altına artık sadece "yastık altı" şeklinde değil, bankalarda hesap açarak ya da altın yatırım fonları alarak yatırım yapmayı tercih ediyor.



Türkiye'de bankalar aracılığıyla yapılan altın yatırımları son yıllarda artış gösterdi. Bazı bankalar vasıtasıyla gram altın alım satımı yapılabilirken, altına dayalı hesaplar ile Türkiye'de binlerce ton olduğu ifade edilen yastık altının ekonomiye kazandırılması da amaçlanıyor.



İşte bankaların altına yönelik yatırım önerileri ve çözümleri:



İş Bankası: Altınla ilgili yeni ürün geliştirecek



İş Bankası nezdinde müşterilerin altın yatırımı yapabileceği Yatırım Hesabı Altın İşlemleri ve Altın Depo Hesabı olmak üzere iki farklı ürün bulunuyor. Hem altın depo hesapları hem de yatırım hesapları aracılığıyla kaydi ve fiziki alım satım işlemleri gerçekleştirilebiliyor.



Altın depo hesaplarının 50 bin TL'si Tasarruf Mevduatı Sigortasına tabi olurken, yatırım hesapları aracılığıyla üç çeşit (5 gramlık, tam altın eşdeğeri ve yarım altın eşdeğeri) altın ürünü kaydi olarak alınıp satılabiliyor.



İş Bankası yetkilileri, dünyanın ve Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik konjonktür dikkate alındığında, altın bankacılığı ile altına dayalı yatırım enstrümanların ve bu enstrümanlara olan ilginin önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğinin düşünüldüğünü ifade ederek, "Bu ilgiye paralel olarak, altın ile ilgili yeni ürün çalışmalarımızın sürdürülmesi planlanmaktadır" dedi.



2008'in son çeyreği ve bu yılın Ocak ayında altın fiyatlarının geldiği seviyenin, altına olan ilgiyi ve altın piyasasındaki hareketliliği "görülmemiş noktalara" çıkardığını belirten yetkililer, şu görüşleri dile getirdi:



"Öyle ki, altın TL bazında tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Altın fiyatlarının geldiği yüksek seviyelere rağmen alternatif yatırım araçlarının getirisinin düşük olmasının, yatırımcıların altınlarını satma konusunda isteksiz davranmalarına neden olduğu gözleniyor. Altın fiyatlarındaki yükseliş hem bireysel hem kurumsal müşterilerin bu ürüne olan ilgilerinin artmasını sağladı. Altın yatırımı yapan müşteri sayısı yükseldi. Ancak bankalar aracılığıyla altına yatırım yapan müşteri sayısı henüz istenen düzeye gelmiş değil."



Yetkililer, altın fiyatlarındaki yükselişe karşın altını fiziken elde bulundurma geleneğinin bireylere kendilerini güvende hissettirmesi ve bankalarda para/kıymet bulundurma alışkanlığının yeteri kadar yerleşmemiş olması nedenleriyle ekonomiye kazandırılabilecek yastık altı altın tutarının sınırlı kalabileceğinin düşünüldüğünü kaydetti.



Yapı Kredi: Altın işlemlerinde bankaların ağırlığı artacak



Yapı Kredi'nin vadesiz ve vadeli altın mevduat hesabı bulunuyor. Ayrıca altınların çalınması gibi risklerden korumak amaçlı da bu hesaptan yararlanılabiliniyor.



Güvenli bir şekilde miligram bazında döviz alır satar gibi altın alınmasını sağlayan vadesiz mevduat hesabı ile minimum 1 TL karşılığı miligram bazında altın işlemi gerçekleştirilebiliyor. Vadesiz altın hesabından Yapı Kredi'nin diğer tüm altın hesaplarına altın havalesi yapılabiliyor. Altınların çalınma riskinin bulunmadığı, altının gramajının az, düşük ayarlı ya da eski tarihli olması gibi durumlarla karşılaşılmadığı, ayrıca işçilik maliyeti ödemek gerekmediği belirtildi.



Altın birikimlerine faiz alabilen vadeli mevduat hesabı ise, minimum 10 gram altın ile açılabiliyor.



Yapı Kredi yetkilileri, banka olarak altın işlemlerinde önümüzdeki yıllarda da aktif bir şekilde yer almaya devam edeceklerini, mevcut durumda gerek fiziksel altın işlemlerinde gerekse kaydı işlemlerde piyasa paylarını artırmayı hedeflediklerini, hali hazırda altın hesapları ile ilgili yeni bir çalışmalarının bulunmamakla beraber değişen ve gelişen piyasa ihtiyaçlarına göre gerekli girişimleri yapabileceklerini söyledi.



Yetkililer, Yapı Kredi'nin altın işlemlerinin diğer yatırım araçları gibi rahat ve anlaşılabilir şekilde gerçekleştirilebilmesi için gerekli her türlü teknolojik altyapıyı ve kolaylığı müşterilerine sağladığını kaydederek, "Mevcut piyasa şartları göz önünde bulundurulacak olursa önümüzdeki dönem içerisinde bankaların, altın işlemlerinde daha yoğun olarak kullanılacağı inancındayız" dedi.



Son dönemde altın fiyatlarındaki artışın başlıca sebeplerinden biri olarak yatırımcıların küresel ekonomik kriz sebebiyle altına yatırımı güvenli bir liman olarak algılamasının gösterilebileceğini ifade eden yetkililer, bu noktadan hareketle önümüzdeki dönem içerisinde altın yatırımları için bankaların daha sıklıkla kullanılması ile halk arasında yastık altı yatırımı olarak tabir edilen yatırımların ekonomiye kazandırılmasının daha efektif bir şekilde gerçekleştirilebileceğini kaydetti.



DenizBank: ‘Bankalar yastık altına ulaşabiliyor’



DenizBank Ürün Geliştirme ve Yönetimi Bölüm Müdürü Ercüment Başkaya, banka bünyesindeki altın hesabı ile 10 gram ve katları şeklinde müşterilerine altın satışı yaptıklarını, söz konusu hesap ile müşterilerin düşük ayar riski ve saklama sorunu olmadan güvenle yatırım yapma imkanı bulduğunu söyledi.



Başkaya, bankalar aracılığıyla yapılan altın yatırımlarının son yıllarda gözle görülür oranda artış gösterdiğini kaydederek, bankaların yatırımcılara sunduğu altın mevduatı ürününün aynı zamanda mevduat sigortası kapsamı dahilinde yer aldığını, yatırımcıların piyasaya oranla daha karlı alım satım imkanı bulabildiğini belirtti.



Bankaların yatırımcılara altın mevduat hesabı gibi bir seçenek sunması ve avantajlarının, altın yatırımına ilgi duyan yatırımcıları cezbettiğini dile getiren Başkaya, Eylül ayından bu yana altının, TL karşısında yüzde 60'a yakın değer kazandığını, artışla birlikte krizin de etkisiyle yastık altı altınların kuyumcular aracılığıyla piyasaya girdiğini anlattı.



Darphane yöntemiyle basılan çeyrek ve cumhuriyet ya da ziynet eşyası olarak kullanılan altınların bankalar aracılığıyla ekonomiye kazandırılmasının kuyumcular vasıtasıyla dolaylı yoldan gerçekleştiğini belirten Başkaya, şöyle devam etti:



"Kuyumcular, satın aldıkları hurda gibi altınları Türkiye'de bulunan rafineriler yardımıyla külçe haline getirip Kapalıçarşı piyasasında ya da bankalar aracılığıyla ellerinden çıkarıyorlar. Bu altınlar da İstanbul Altın Borsası üyesi banka ya da döviz büfesi şirketleri aracılığıyla Borsada işlem görüyor. Yani bankalar daha çok dolaylı yönden yastık altı altınlara ulaşabiliyor."



Akbank: Altına dayalı yatırım fonlarında 10 bine yakın yatırımcı var



Akbank Bireysel ve Şirket Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Galip Tözge ise, Akbank B Tipi Altın Fonunun içeriğinde yüzde 95-100 arasında altın bulunduğunu ifade ederek, fon büyüklüğünün, yatırımcıların beğenisine sunulduğu tarihten itibaren devamlı artan bir trend izlediğini, bugün Akbank B Tipi altın fonundaki yatırımcı sayısının 3 bin civarında ve fon büyüklüğünün 25 milyon TL olduğunu bildirdi.



Tözge, geçen yıl fonun getirisinin yüzde 29,11 olduğunu, 4 Şubat 2009 itibariyle ise son bir yıllık getirinin yüzde 35'e ulaştığını kaydederek, "Kriz döneminde altın fonuna olan ilgide hem büyüklük hem müşteri sayısı olarak bir artış gözlemliyoruz. Örneğin; 4 Şubat itibariyle son bir yılda altın fonu yatırımcı sayımız yüzde 91, büyüklüğü ise yüzde 103 artış gösterdi" diye konuştu.



Altının sadece kriz dönemlerinde değil, her dönemde talep göreceğini ve Türk yatırımcılarının bu araca yönelik ilgilerinin azalmayacağını, bu nedenle altın ve altına dayalı enstrümanlara ilişkin ürün yelpazelerini genişletmeyi düşündüklerini, altın hesabının da bunlardan biri olduğunu belirten Tözge, Türkiye'de altın hesabı/fonları yatırımcılarının sayısının arttığını vurguladı.



Galip Tözge, "En azından halka açık verilerden Türkiye'deki altına dayalı yatırım fonları büyüklüğünün ve yatırımcı sayısının 2 katına yakın arttığını görüyoruz. Türkiye'de altına dayalı yatırım fonlarında 10 bine yakın yatırımcı mevcut. Ancak bu rakam Türkiye gibi altına yatırımın çok yaygın olduğu bir ülke için yine de çok küçük. Alışkanlıklar gereği, altına yatırım halen fiziken yapılıyor. Bu durum, uzun vadede altına dayalı finansal enstrümanlar açısından ciddi bir potansiyel olduğunu gösteriyor" şeklinde konuştu.



Halkbank: Yeni bir ürün tasarlıyor



Şu anda altın hesabı olmayan Halkbank ise altın ile ilgili yeni bir mevduat ürünü tasarlama aşamasında. Banka, söz konusu ürünü bu yılın ilk yarısında uygulamaya almayı hedefliyor.



Halkbank yetkilileri, iyi bir kampanya, pazarlama faaliyeti ile altına ilişkin bankacılık ürünlerinin ön plana çıkarılmasının mümkün olabileceğini kaydetti.