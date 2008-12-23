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Spor

Güvenç Kurtar istifa etti

Bursaspor Teknik Direktörü Güvenç Kurtar görevinden istifa etti

23 Aralık 2008 02:00


Bursaspor Teknik Direktörü Güvenç Kurtar görevinden istifa etti.

Bursaspor'da teknik direktör Güvenç Kurtar dönemi sona erdi. Özellikle oyuncu tercihleri nedeniyle yeşil-beyazlı taraftarların tepkisini çeken ve Bursaspor'un Trabzonspor ile oynadığı maçta protesto edilen Güvenç Kurtar, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

İstifasının ardından kısa bir açıklama yapan Güvenç Kurtar, "Teknik direktör Samet Aybaba'nın ayrılmasının ardından takımdaki sorunları bilerek göreve geldim. Ancak sorunların bu denli büyük boyutta olabileceğini düşünmemiştim. Sakatlıklar ve cezalı oyuncular nedeniyle kadro kurmakta bile zorlanırken, taraftarın istifa çağrısını anlayamadım. Trabzonspor maçını kazanmamıza rağmen tribünlerden istifa sesleri yükseldi. Bu nedenle görevimden ayrılıyorum. İstifamı sözlü olarak yönetime bildirdim. Yazılı bir açıklama da yapacağım" diye konuştu.

İlk olarak Bursaspor'un 10. haftada Ankaragücü ile oynadığı maçla göreve başlayan Güvenç Kurtar, yeşil-beyazlı takımın başında çıktığı 7 maçta 1 galibiyet - 2 mağlubiyet ve 4 beraberlik almıştı.

Sezona Samet Aybaba ile başlayan Bursaspor'da, Güvenç Kurtar'ın da istifa etmesinin ardından teknik direktörlüğe kimin getirileceği belirsizliğini koruyor.

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