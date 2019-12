Güven timleri bugün tacizci avına çıkıyor

İstanbul polisinin kurduğu “güven timleri”, yılbaşı gecesinde taciz gibi olaylara müdahale etmek için simitçi, balon satıcısı gibi kılıklara girerek güvenliği sağlayacak.







İstanbul polisi, her yılbaşında yaşanan taciz gibi olumsuz olaylara meydan vermemek için geniş güvenlik önlemleri aldı. Güven timleri kuran polis, simitçiden balon satıcısına kadar çeşitli kılıklara gererek vatandaşın içinde asayişi sağlayacak. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Bin polisin görev yapacağı yılbaşı gecesinde, Taksim Meydanı biri 360 derece dönme kabiliyetine sahip 9 kamerayla izlenecek.





İlk sırada Taksim yer alıyor



İstanbul emniyet yetkilileri, alınacak önlemleri planlarken her sene Taksim Meydanı’nda yaşanan taciz olaylarını ilk sıraya aldı. Bu kapsamda ağırlık Taksim Meydanı olmak üzere il genelinde daha önceki yıllara oranla daha yoğun bir çalışma programı hazırlandı. Taksim Meydanı’ndaki mevcut 4 kameraya, biri 360 derece dönebilen 4’ü sabit açılı 5 kamera daha eklendi. Bunun dışında direklerde bulunan mobese kameralarıyla da İstanbul geneli merkezden izlenecek.





Sabaha kadar görev yapacaklar



Sivil kıyafetlerle yaptığı başarılı operasyonlarla adını duyuran “güven timleri” de yılbaşı gecesi görev başında olacak. Balon satıcısından simitçiye kadar çeşitli kılıklara bürünecek olan tim ekipleri, vatandaş arasında dolaşarak huzursuzluk çıkaranları tespit ederek etkisiz hale getirecek.

Yılbaşı gecesi bin polis başta Taksim, Şişli, Bakırköy, Beşiktaş ve Kadıköy olmak üzere il genelinde sabah saatlerine kadar görev başında olacak.



İstanbul polisinin istihbarat çalışmaları neticesinde yılbaşı gecesi herhangi bir terör olayı beklenmediği bilgisine ulaşıldığı öğrenildi.





Kutlamalar Nişantaşı’nda



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bu akşam Taksim Meydanı’nda yeni yıl kutlaması organize etmeyecek. İBB bundan önceki iki yılbaşı kutlamasını da çeşitli gerekçelerle iptal etmişti. Şişli Belediyesi ise her yıl olduğu gibi yine Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi’nde kutlama organizasyonu gerçekleştirecek.



2008 yılına girerken Taksim Meydanı’nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği yılbaşı etkinliği Irak’ın kuzeyine yapılan harekât nedeniyle iptal edilmişti.



Geçtiğimiz yılki kutlamalar ise İsrail’in Gazze’ye yaptığı saldırılar gerekçe gösterilerek yapılmamıştı.



2010’a girerken de İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kutlama programı yapılmayacağını belirterek, “Bu yıl böyle bir program hazırlanmadı, Belediye Meclisimizden böyle bir karar çıkmadı, herhangi bir talep de gelmediği için yapılmıyor” dedi.



Şişli Belediyesi ise yılbaşı kutlaması etkinliği yapacak. Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi’nde kurulacak sahnede ve DJ’lerle eğlenecek olan İstanbullular yeni yıla havai fişek ve ışık gösterileri ile girecek.





Yılbaşı gecesi başvurulabilecek telefon numaraları şöyle:



* 155 Polis İmdat Servisi: (212) 636 22 40,

* Emniyet Nöbetçi Müdürlüğü: (212) 636 11 05,

* Asayiş Şube Müdürlüğü: (212) 214 40 10,

* Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü Haber Merkezi: (212) 465 30 00 (Dahili 3134),

* Sabiha Gökçen Havalimanı Haber Merkezi: (216) 585 58 12,





Şehir içi trafikle ilgili konularda:



* A Bölgesi Trafik Ekipleri Nöbetçi Amirliği: (212) 665 10 20,

* B Bölgesi Trafik Ekipleri Nöbetçi Amirliği: (212) 214 41 75,

* C Bölgesi Trafik Ekipleri Nöbetçi Amirliği: (216) 567 48 13,

* Çevre Yolları Trafik Ekipler Amirliği: (216) 343 07 87,

* Sivil Ekipler Kısım Amirliği: (212) 214 41 82,





Bölge trafikle ilgili konularda:



* Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Nöbetçi Amirliği: (216) 377 22 04,

* Şehit Şakir Koç İstasyon Amirliği: (212) 472 04 91,

* Silivri İstasyon Amirliği: (212) 727 25 82.