-GÜVEN SAZAK'IN CENAZESİNE SİYASETÇİ İLGİSİ İSTANBUL (A.A) - 28.04.2011 - Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Güven Sazak'ın cenazesi İstanbul'da toprağa verildi. Fenerbahçe Kulübü'nün Dereağzı'ndaki Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde düzenlenen törenin ardından Şakirin Camisi'ne getirilen Sazak'ın Fenerbahçe Bayrağı'na sarılı cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından, Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedildi. Merhum Sazak'ı son yolculuğunda siyaset, spor ve iş dünyasının önemli isimleri yalnız bırakmadı. TBMM Başkanvekili Meral Akşener'in de katıldığı cenaze törenine, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan, Demokrat Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, eski bakanlar Mehmet Ağar, ve Yaşar Okuyan, çok sayıda yeni ve eski milletvekili, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay, Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk ve Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de katıldı. Fenerbahçe Kulübü Başkanvekili Nihat Özdemir ve çok sayıda yöneticinin de hazır bulunduğu cenazede Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanları Ali Şen, Metin Aşık, Tahsin Kaya, Galatasaray Kulübü eski başkanı Selahattin Beyazıt, Gaziantepspor Kulübü eski başkanı Celal Doğan, Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu, Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Servet Yardımcı, Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, eski futbolcu ve MHP İstanbul milletvekili adayı Saffet Sancaklı yer aldı. İş ve sanat dünyasından da birçok isim cenazede bulunurken, Sazak Ailesi avludaki naaşın yanında taziyeleri kabul etti. Sazak'ın cenazesi, cenaze namazının ardından omuzlara alınarak aile kabristanına götürüldü. Sazak'ın naaşı omuzlarda ilerlerken annesi Ayşe Sazak ve babası Emin Sazak'ın kabrinin önünden geçildiği sırada durularak, Fatiha suresi okundu. Sazak'ın naaşı, daha sonra aile kabristanında dualar eşliğinde toprağa verildi.