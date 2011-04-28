-GÜVEN SAZAK'A SON GÖREV İSTANBUL (A.A) - 28.04.2011 - Fenerbahçe camiası, vefat eden eski kulüp başkanı Güven Sazak'ı son yolculuğuna uğurladı. Hastalığı nedeniyle önceki gün vefat eden Sazak için Fenerbahçe Kulübü'nün Dereağzı'ndaki Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde tören yapıldı. Tesislerdeki sporcular anıtı önünde düzenlenen törene, Sazak Ailesi'nin yanı sıra Fenerbahçeli yeni ve eski yöneticiler, sporcular ve kongre üyeleri katıldı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın yurt dışında bulunması nedeniyle katılamadığı açıklanan törene, başkan vekili Nihat Özdemir, yönetim kurulu üyeleri Ali Koç, Ali Yıldırım, Ömer Temelli, Şekip Mosturoğlu, Murat Özaydınlı, Vedat Olcay, Serhat Çeçen, İlhan Ekşioğlu, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Yüksel Günay, eski başkan Ali Şen, eski yöneticiler Şadan Kalkavan, Vefa Küçük, Selim Soydan, Ertuğrul Hataylı, Fenerbahçe Futbol Takımı Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı Alex de Souza, Fenerbahçeli eski futbolcular Oğuz Çetin, Turhan Sofuoğlu, Engin İpekoğlu, İlker Yağcıoğlu, Fenerbahçe Ülker Basketbol Takımı teknik heyet ve oyuncuları, voleybolcular ve diğer amatör branşlarda yer alan sporcular katıldı. Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk de Dereağzı'nda düzenlenen törende bulundu. Fenerbahçe Kulübü adına konuşma yapan başkan vekili Özdemir, Sazak'ın 53 yıllık kongre üyesi olduğunu, 3 dönem yönetim kurulu üyeliği ve 1993-1994'de de başkanlık yaptığını, onun döneminde takımın ligi 1 puan farkla 2. sırada bitirdiğini, Başbakanlık Kupası'nı kazandığını anlattı. Sazak'ın sağlık sorunları nedeniyle başkanlık görevinden ayrıldıktan sonra kulübe desteğini her zaman sürdürdüğünü kaydeden Özdemir, ''Türkiye'nin müteahhitlik ve iş dünyasında önde gelen kuruluşlarından olan Yüksel İnşaat'ın kurucu başkanlığını da yaparak, şirketini dünyanın 5 kıtasında başarılı işler yapan Türk müteahhitliğini bütün dünyaya tanıtan şirketlerin başında gelmiştir. Ailesine, yakınlarına, Fenerbahçe ve spor camiasına, iş dünyasına ve Yüksel Ailesi'ne başsağlığı, Allah'tan rahmet, mekanının cennet olmasını diliyorum. Hepimizin başı sağolsun'' şeklinde konuştu. Özdemir'in ardından Halit Kıvanç ve ailesi adına da yeğeni Süleyman Sazak birer konuşma yaptılar. Sazak'ın naaşı, Kuran-ı Kerim okunmasının ardından cenaze arabasına konularak, alkışlar eşliğinde cenaze namazı için Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan Şakirin Camisi'ne götürüldü. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübünün eski başkanlarından, iş adamı Güven Sazak'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.