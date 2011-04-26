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Spor

GÜVEN SAZAK VEFAT ETTİ İSTANBUL (A.A) 

26 Nisan 2011 14:30

-GÜVEN SAZAK VEFAT ETTİ İSTANBUL (A.A) - 26.04.2011 - Fenerbahçe Kulübü eski başkanlarından Güven Sazak, 76 yaşında vefat etti. Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinde yapılan açıklamada, ''İş adamı ve sporcu kimliğinin yanı sıra Fenerbahçe'mizde kademe kademe görev alarak başkanlık yapan Güven Sazak'ın vefat ettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz'' denildi.  Açıklamada, Sazak'ın cenazesi ile ilgili bilgi daha sonra sitemizden duyurulacağı bildirildi.  -SAZAK, 1993-94'TE BAŞKANLIK YAPTI- Açıklamada Güven Sazak'ın özgeçmişiyle ilgili şu bilgiler verildi: ''Güven Sazak 1935 yılında Ankara'da doğdu. 1958 yılında Fenerbahçe Kulübü kongre üyesi oldu. 12 yıl süreyle sosyal tesisler yöneticiliği yaptı. 1993-94'te Fenerbahçe'de başkanlık görevini yürüttü. Fenerbahçe futbol takımı onun döneminde 1993-94 sezonunda bir puan farkla ikinci oldu, ayrıca 1993 yılında Trabzonspor'u uzatmada 1-0 yenerek Başbakanlık Kupası'nı kazandı. Sazak, 20 Nisan 1994'te başkanlık görevini sağlık sorunları nedeniyle bıraktı. Sazak, Yüksel İnşaat'ın kurucu başkanıdır.''

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