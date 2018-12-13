Güven oylaması sonuçlandı; İngiltere Başbakanı May koltuğunu korumayı başardı

İngiltere Başbakanı Theresa May'in liderliğini yaptığı Muhafazakâr Parti'de güvensizlik oylaması için yeterli sayıda milletvekilinin desteğinin alınması ardından, May'in liderlikte kalıp kalmayacağını belirleyecek olan güvensizlik oylaması sonuçlandı. 317 milletvekilinin 200'ünün desteğini alan May koltuğunu korumayı başardı. May oylama öncesi yaptığı konuşmada güven oyu alsa dahi gelecek seçimlerde çekileceğini açıklamıştı.

May'in oylamayı kazanması için Avam Kamarası'ndaki 317 Muhafazakâr Partili milletvekilinin salt çoğunluğunun desteğini alması gerekiyordu. Yani May'in bu akşamki oylamada en az 158 milletvekilinin desteğine ihtiyacı vardı.

May bu akşamki oylamayı kaybetseydi, istifasını vermek zorunda kalacaktı.

Ancak Başbakan May oylamayı kazandığı için gelecek bir yıl boyunca benzer bir oylama yapılamayacak.

Ancak parti içindeki May karşıtları, güvenoyu vermeyen milletvekillerinin sayısının toplam sayının üçte birinden fazla olduğuna dikkat çekiyor.

May'in oylamayı önemli bir farkla kazanamaması durumunda, parti liderliğinden ayrılma ihtimali de bulunuyordu.

"Brexit'i gerçekleştireceğiz"

May, oylama sonucunun açıklanmasının ardından Başbakanlık ofisinin bulunduğu 10 Downing Street önünde kısa bir açıklama yaptı.

Partisinden "önemli sayıda milletvekilinin güvensizlik oyu" verdiğinin farkında olduğunu söyleyen May "Hedefimiz insanların istediği Brexit'i gereçekleştirmek ve ülkeyi yeniden bir araya getirmek" dedi.

En az 48 milletvekili güvensizlik oylaması istemişti

Muhafazakar Parti'de güvensizlik oylaması için için, partinin milletvekillerinin yüzde 15'i bu yönde talepte bulunması gerekiyordu.

Çarşamba sabah saatlerinde Muhafazakar Parti'den en az 48 milletvekilinin partinin Avam Kamarası'ndaki parlamento grubunun (1922 Komitesi) başkanına mektuplarını gönderdiği açıklandı.

May "Bu oylamada elimdeki vargücümle mücadele edeceğim." demişti.

Oylama başlamadan önce May Muhafazakar milletvekillerinden son kez destek isteyen May, 2022'de yapılması planlanan genel seçimlerde partiyi temsil etmeyeceğini ancak Brexit anlaşmasını hayata geçirmek istediğini belirtti.

Muhafazakar Parti'de güvensizlik oylamasına, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışını düzenleyen Brexit anlaşmasına gelen itirazlar neden oldu.

Yeni başbakanın İngiltere'yi 29 Mart'ta AB dışına çıkartacak mekanizma olan 50. maddeyi rafa kaldırmak ya da süresini uzatmak zorunda kalacağını belirten May bunun da "Brexit'i geciktireceğini, hatta durduracağını" savundu.

Brexit anlaşması tepki çekmişti

Theresa May'in Avrupa Birliği (AB) ile üzerinde anlaştığı Birlikten çıkış (Brexit) anlaşmasını yeterli bulmayan Muhafazakâr Partililer, yeni bir liderle yola devam edip Brexit şartlarını Brüksel ile yeniden müzakere etmek istiyor.

Theresa May ise tek ve en iyi anlaşma metninin ellerindeki metin olduğunu söylüyor ve bu anlaşmanın onaylanmaması halinde İngiltere'nin bir anlaşma olmaksızın AB'den düzensiz bir biçimde çıkmak zorunda kalabileceğini ifade ediyor.