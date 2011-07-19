T24 LogoT24 Logo
Spor

GÜVEN KALEDE DE GÜVEN VERDİ ANKARA (A.A)

19 Temmuz 2011 20:46

-GÜVEN KALEDE DE GÜVEN VERDİ ANKARA (A.A) - 19.07.2011 - Sezon hazırlıklarını Hollanda'da sürdüren Ankaragücü, günü yenileme çalışmasıyla tamamladı. Başkentin sarı-lacivertli ekibinde bugünkü antrenmana, tedavileri devam eden Özden, Fatih Tekke ve Özgür Çek katılmadı. Vittek, Sestak, Umut ile Hürriyet ise çalışmalarını ağırlık salonunda sürdürdü.  Ankaragücü'nde, dün Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile yapılan hazırlık maçında forma giyen oyuncular, ağırlık salonunda çalıştı. Sapara, Melih Gökçek (Tita), İlhan, Güven, Murat ve Kağan ise Teknik Direktör Mesut Bakkal ve yardımcı antrenörler nezaretinde koordinasyon ve şut çalışması yaptı. Uzun süredir sakatlıklarla boğuşan Ankaragücü'nün tecrübeli oyuncusu Güven Varol, tecrübesini kalede de konuşturdu. Saha içerisinde hemen hemen her mevkide oynayan başarılı oyuncu bu kez antrenmanda kaleyi devraldı. Kaleye geçtikten sonra muhteşem kurtarışlar yapan tecrübeli oyuncu, Teknik Direktör Mesut Bakkal'dan taktir alırken takım arkadaşlarının da beğenisini kazandı. Ankaragücü, sezon hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24