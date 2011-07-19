-GÜVEN KALEDE DE GÜVEN VERDİ ANKARA (A.A) - 19.07.2011 - Sezon hazırlıklarını Hollanda'da sürdüren Ankaragücü, günü yenileme çalışmasıyla tamamladı. Başkentin sarı-lacivertli ekibinde bugünkü antrenmana, tedavileri devam eden Özden, Fatih Tekke ve Özgür Çek katılmadı. Vittek, Sestak, Umut ile Hürriyet ise çalışmalarını ağırlık salonunda sürdürdü. Ankaragücü'nde, dün Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile yapılan hazırlık maçında forma giyen oyuncular, ağırlık salonunda çalıştı. Sapara, Melih Gökçek (Tita), İlhan, Güven, Murat ve Kağan ise Teknik Direktör Mesut Bakkal ve yardımcı antrenörler nezaretinde koordinasyon ve şut çalışması yaptı. Uzun süredir sakatlıklarla boğuşan Ankaragücü'nün tecrübeli oyuncusu Güven Varol, tecrübesini kalede de konuşturdu. Saha içerisinde hemen hemen her mevkide oynayan başarılı oyuncu bu kez antrenmanda kaleyi devraldı. Kaleye geçtikten sonra muhteşem kurtarışlar yapan tecrübeli oyuncu, Teknik Direktör Mesut Bakkal'dan taktir alırken takım arkadaşlarının da beğenisini kazandı. Ankaragücü, sezon hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.