Güven İslamoğlu'ndan sosyal medya fenomeni 'Biz Evde Yokuz'a tepki: En büyük darbeyi bunlardan yiyoruz

CNN Türk ekranlarında 'Yeşil Doğa' programını yapan, çevre yazarı ve belgesel yapımcısı Güven İslamoğlu, sosyal medya fenomeni 'Biz Evde Yokuz'un Salda Gölü'nün kıyısına arabayla girmelerine tepki gösterdi. İslamoğlu, "Biz Salda'nın korunması için 30 bin kişilik festivali iptal ettirdik. Araç girişini engellemeye çalışıyoruz. Bunlar araç sokmuş. En büyük darbeyi bu fenomenlerden yiyoruz" dedi.

İslamoğlu, Kişisel sosyal medya hesabı Twitter'dan İnstagram'da 202 bin takipçiye sahip olan gezgin çiftin 'Biz Evde Yokuz' adlı hesabından Salda Gölü kıyısında çektirdikleri fotoğrafa tepki gösterdi. "İnsan gezdiği yeri bir araştırır" diyen İslamoğlu, " Destek olacaklarına köstek oluyorlar" ifadesini kullandı.

İslamoğlu'nun bu paylaşımının altına binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından yorum gelirken, 'Biz Evde Yokuz' hesabı tarafından da açıklama yapıldı. Hesap tarafından yapılan açıklamada, aracın DSİ'nin beton iskelesinde olduğuna dikkat çekildi ve şöyle dendi:

"Güven Bey, siz de bi okusaydınız fotoğrafın altındaki yazıyı saldırmaya başlamadan önce. Araç DSİ'nin beton iskelesinde. Ayıp yaptığınız. Sizin gibi bir televizyoncuya yakışmıyor. Hikâyelerimizde başka açıdan fotosunu da paylaşmıştık. Buyrun siz de bir bakın."

Bunun ardından İslamoğlu, 'Biz Evde Yokuz'un açıklamasına, "Orası göl koruma havzasi izinsiz girilemez. Salda Fest bu nedenle iptal edildi" yanıtını verdi. İslamoğlu, devamında da şunları kaydetti:

"Bu fotoğrafı gören sizce beton iskelemi arar. Direk göle dalar. Ayni kareyi çekmeye çalışır. Bu tür paylaşımlarla popüler oldu. Bu da baskıyı arttırıyor. Araçlı paylaşım da teşvik edici. Burda konu Salda degil. Salda araca fon yapılmış"



