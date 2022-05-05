Güven İslamoğlu’ndan çöplerini apartman bodrumuna atan sosyal medya fenomenine tepki

Doğa programcısı Güven İslamoğlu, apartmanlarında yaşayan ve ismini paylaşmadığı bir sosyal medya fenomeninin çöplerini bodruma atmasına tepki gösterdi.

Fatura ve kurye paketlerinden apartman bodrumuna atılan çöplerin kime ait olduğunu bulduklarını, bu kişinin sosyal medyada 1,1 milyon takipçisi olan tanınmış biri olduğunu ve makyaj videoları çektiğini söyleyen İslamoğlu, isim paylaşmadı.

İslamoğlu sosyal medya hesabından şöyle yazdı:

“Apartmana sosyal medyada 1,1 milyon takipçisi olan biri taşınmış. Çöplerini apartman bodrumuna atmış. Fatura ve kurye paketlerinden kim olduğunu öğrendik. Hijyenik malzemeler sigara izmaritleri vs...Evde de yok.Gençlere makyaj tüyolar veriyormuş. Şimdilik ismi saklı.”