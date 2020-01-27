Güven endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde yükseldi

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Ocak ayında bir önceki aya göre, hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde yüzde 2,2, inşaat sektöründe ise yüzde 14,6 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Aralık ayında 93,2 iken, Ocak ayında yüzde 2,2 oranında artarak 95,2 değerini aldı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi Ocak ayında yüzde 2,2 oranında artarak 105 değerine ulaştı.

İnşaat sektörü güven endeksi ise bir önceki ayda 68,9 iken, Ocak ayında yüzde 14,6 oranında artarak 78,9 oldu.

Endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğine, 100'den küçük olması ise kötümserliğine işaret ediyor.