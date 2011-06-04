Guus Hiddink'ten ayrılık sinyali

T24 - A Milli Takımı Teknik Direktörü Guus Hiddink Belçika maçı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu...“Sevinmemiz lazım. Aptalca bir faulle penaltıyı verdik. Ve ben penaltıyı atacak oyuncuyu görünce kaçıracağını düşündüm ve öyle de oldu. Maça kontrolsüz başladık ve kontrolsüz oyunun sonunda golü yedik. Sonra çok hızlı bir şekilde düzeldik ve golü de bulduk”





HATALI GOLLER YEMEMİZLE İLGİLİ



Ben doktor değilim. Buna çare bulmak zor. Rakibimiz kornerler ve serbest vuruş atışları dışında tehlike yaratmayan bir takım... Futbolcularımız duran toplarda konsantrasyon sorunu yaşıyor.. Mutlu olmamız lazım. Tatmin olmamız lazım. Çünkü rakibimizin oyuncuları Avrupa'nın büyük liglerinde oynuyor ve 90 dakika çok iyi mücadele ediyorlar. Biz ise maçın sonuna doğru fiziksel olarak oyundan düştük. Onlar Avrupa'da biz ise bizim ligimizde oynayan oyuncularla oynuyoruz...



Bizim eksik oyuncularımız var ben hiç bundan şikayetçi olmadım. Onların boşluklarını doldurmaya çalıştık. Fiziksel gücümüzü üst seviyeye çıkarmamız lazım. Bunun üzerinde çalışıyoruz.





HİDDİNK'TEN VEDA SİNYALİ



Takımımız çok iyi bir duruma geldi. Değişiklik yaptık ve yeni oyuncular da gelecek. Benim geleceğimle ilgili ise önümüzdeki günlerde göreceğiz...



