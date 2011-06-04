T24 LogoT24 Logo
Spor

Guus Hiddink'ten ayrılık sinyali

A Milli Takımı Teknik Direktörü Guus Hiddink Belçika maçı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu...“

04 Haziran 2011 03:00

T24 - A Milli Takımı Teknik Direktörü Guus Hiddink Belçika maçı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu...“Sevinmemiz lazım. Aptalca bir faulle penaltıyı verdik. Ve ben penaltıyı atacak oyuncuyu görünce kaçıracağını düşündüm ve öyle de oldu. Maça kontrolsüz başladık ve kontrolsüz oyunun sonunda golü yedik. Sonra çok hızlı bir şekilde düzeldik ve golü de bulduk”


HATALI GOLLER YEMEMİZLE İLGİLİ

Ben doktor değilim. Buna çare bulmak zor. Rakibimiz kornerler ve serbest vuruş atışları dışında tehlike yaratmayan bir takım... Futbolcularımız duran toplarda konsantrasyon sorunu yaşıyor.. Mutlu olmamız lazım. Tatmin olmamız lazım. Çünkü rakibimizin oyuncuları Avrupa'nın büyük liglerinde oynuyor ve 90 dakika çok iyi mücadele ediyorlar. Biz ise maçın sonuna doğru fiziksel olarak oyundan düştük. Onlar Avrupa'da biz ise bizim ligimizde oynayan oyuncularla oynuyoruz...

Bizim eksik oyuncularımız var ben hiç bundan şikayetçi olmadım. Onların boşluklarını doldurmaya çalıştık. Fiziksel gücümüzü üst seviyeye çıkarmamız lazım. Bunun üzerinde çalışıyoruz.


HİDDİNK'TEN VEDA SİNYALİ

Takımımız çok iyi bir duruma geldi. Değişiklik yaptık ve yeni oyuncular da gelecek. Benim geleceğimle ilgili ise önümüzdeki günlerde göreceğiz...

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24