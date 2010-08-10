-GUUS HİDDİNK: RADİKAL DEĞİŞİKLİKLERİ SEVMEM İSTANBUL (A.A) - 10.08.2010 - Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink, milli takım olarak 30 kişilik kadro belirlediklerini ve radikal değişiklikleri sevmediğini söyledi. Hollandalı çalıştırıcı, Swissotel'de düzenlediği basın toplantısında, milli takımın 30 kişilik kadrosunun bulunduğunu dile getirerek, ''Bunların içinden sakatlık, cezalı ve formsuzluk gibi sebeplerden dolayı seçim yapıyoruz. Oyuncu değiştirmemiz gerekirse yaparız, ama radikal değişiklikleri sevmem, gerekli olduğunda değişiklik yaparım'' dedi. Hem Türkiye içinde, hem dışında oyuncuları izlediğini kaydeden Hiddink, ''Statik kadromuz yok, yeni sürprizlere açığız, formda ve (A) milli takımda forma giyecek düzeyde olmalarına dikkat ediyoruz'' ifadesini kullandı. -''BAŞTA RİSK ALACAĞIZ, AMA SONUÇLAR SONRA GELECEK''- Milli takımda oynatacağı sistem sorulan Hiddink, oyun taktiği olarak başta risk alacaklarını, ancak sonuçların daha sonra geleceğini dile getirdi. Guus Hiddink, şöyle devam etti: ''Oyun planı dediğinizde 4-4-2 ve 4-3-3 gibi sayılarla konuşmalar yapmayı sevmem. Modern futbolda olduğu gibi esnek oyuna dayalı bir tarz belirleyeceğiz. Atak oynamayı seven bir takımız. Modern futbolda atak oynarken iyi defans da yapmalısınız. İyi defans yapamazsanız ne göze hoş gelen futbol oynayabilirsiniz, ne de istenilen sonuçları elde edebilirsiniz. Disiplin yönü ağır basan, oyuncularımızın yaratıcı yanını kullanabileceğimiz bir tarz geliştireceğiz. Rakibimizin hata yapmasını beklemeyeceğiz, hata yapmaya zorlayacağız. 2-3 forvetle oynayacağız da diyemem. Daima atak oynayan tarzda bir stil belirleyeceğiz. Top bizde değilken oyunculardan da iyi bir şekilde oynamasını bekleyeceğiz. Bu şekilde fark yaratmaya çalışacağız. Bizi 5 tane savunma oyuncusu veya defans özelliği ağır basan orta saha oyuncusu ve tek forvet oynarken göremeyeceksiniz. İlk başta belki risk alacağız ama sonra sonuçlar gelecek. Bu şekilde milli takıma daha fazla insan aidiyet hissedecek.'' -''İNANÇLARA SAYGIM SONSUZ''- Hiddink, Ramazan ayında Kazakistan ile eleme maçı oynanacağının hatırlatılması üzerine, oyuncularının inançlarına saygı duyduğunu söyledi. ''Benim, oyuncularımızın inançlarına ve adetlerine saygım sonsuz'' diyen Hollandalı çalıştırıcı, ''Bununla birlikte profesyonel futbolcular olduklarını unutmamaları gerekiyor. Onların vücutlarına iyi bakacaklarından eminim'' diye konuştu. -''FENERBAHÇE'NİN ELENMESİNE ÜZÜLDÜM''- Hiddink, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden elenmesine üzüldüğünü söyledi. Beşiktaş ve Galatasaray'ın iyi sonuçlar aldığını düşündüğünü anlatan Hiddink, ''Futbol hatalar oyunudur, hatalar olacaktır. Bu takımların performanslarının milli takım için etkili olacağını düşünmüyorum'' ifadesini kullandı.