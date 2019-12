Guus Hiddink kadrosunu açıkladı

T24 - (A) Milli Futbol Takımı'nın ABD'de yapacağı kamp kadrosuna katılacak aday kadro açıklandı. Kadorda bulunana Okan Buruk ve Emre Aşık'ın jübilelerini gerçekleştireceği bildirilirken, Hamit Altıntop'un Şampiyonlar Ligi finalinin arından kampa katılacağı açıklandı. 19-31 Mayıs tarihleri arasındaki hazırlık kampında 3 maç yapacak olan A Milliler, 23 Mayıs'da New York'da gerçekleştirilecek olan türk yürüyüşüne de katılacak.





(A) Milli Takım'ın 19-31 Mayıs tarihleri arasında ABD'de yapacağı kampın aday kadrosu belli oldu.





Federasyondan yapılan açıklamada, yaşadıkları omuz sakatlıkları nedeniyle sezon bitiminde operasyon geçirecek Gökhan Gönül ve Özer Hurmacı, 18 Mayıs Salı günü sağ el bileğinden ameliyat olması planlanan Mevlüt Erdinç ile her iki kasık bölgesindeki kronik kas-tendon problemi tedavisi devam eden Hakan Balta'nın aday kadroya dahil edilmediği bildirildi.





Mehmet Topuz ve İbrahim Toraman uzun bir aradan sonra kadroda yer alırken, Okan Buruk ve Emre Aşık ise ABD'deki kampla milli takıma veda edecekler.





Almanya'nın Bayern Münih takımında forma giyen Hamit Altıntop ise takımının 22 Mayıs Cumartesi günü UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde yapacağı maç nedeniyle (A) Milli Takım kampına 23 Mayıs Pazar günü katılacak.





Mehmet Aurelio da forma giydiği İspanya'nın Real Betis takımının lig maçları devam ettiği için kampa katılmayacak.







Aday kadro







Teknik direktör Guus Hiddink tarafından belirlenen aday kadroda şu oyuncular bulunuyor:





Kaleciler: Volkan Demirel (Fenerbahçe), Onur Recep Kıvrak (Trabzonspor), Sinan Bolat (Standard Liege)





Savunma Oyuncuları: Sabri Sarıoğlu, Emre Aşık (Jübile), Gökhan Zan, Emre Güngör, Servet Çetin, Caner Erkin (Galatasaray), Mehmet Topuz (Fenerbahçe), İbrahim Toraman, İsmail Köybaşı (Beşiktaş), Ceyhun Gülselam (Trabzonspor), Çağlar Birinci (Denizlispor)





Orta Saha Oyuncuları: Hamit Altıntop (Bayern Münih), Kazım Kazım (Toulouse), Volkan Şen, Ozan İpek (Bursaspor), Mehmet Topal, Arda Turan (Galatasaray), Okan Buruk (İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Jübile), Emre Belözoğlu, Selçuk Şahin (Fenerbahçe), Necip Uysal (Beşiktaş), Nuri Şahin (Borussia Dortmund), Selçuk İnan (Trabzonspor), Sezer Öztürk (Eskişehirspor)





Forvet Oyuncuları: Turgay Bahadır (Bursaspor), Tuncay Şanlı (Stoke City), Semih Şentürk (Fenerbahçe), Halil Altıntop (Eintracht Frankfurt), Sercan Yıldırım (Bursaspor), Nihat Kahveci (Beşiktaş)







Milli takım 3 hazırlık maçı yapacak







ABD'de kamp çalışmaları yapacak (A) Milli Futbol Takımı, burada 3 de hazırlık maçı oynayacak.





Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 19-31 Mayıs tarihleri arasında ABD'de kamp çalışmaları yapacak (A) Milli Takım'ın burada Çek Cumhuriyeti, Kuzey İrlanda ve ABD ile hazırlık maçları oynayacağı bildirildi.





(A) Milli Takım aday kadrosu, 18 Mayıs Salı günü saat 19:30'dan itibaren İstanbul Swissotel'de toplanmaya başlayacak. 19 Mayıs Çarşamba günü saat 10:00'da New York'a hareket edecek milli takım kafilesi, yerel saatle 13:30'da New York'a ulaşacak. Buradan New Jersey'e geçecek kafile, W Hoboken Hotel'de konaklayacak.





(A) Milli Takım teknik ekibi ve bazı oyuncular, 20 Mayıs Perşembe günü Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'nun kendileri onuruna vereceği resepsiyona katılacak. 23 Mayıs Pazar günü feribotla Manhattan'a geçerek New York'ta saat 13:00'de başlayacak Türk Günü Yürüyüşü'ne katılacak milli takım, bu etkinliğin ardından basın mensuplarının da yer alacağı bir tekne gezisi yapacak.





Milli takım, 25 Mayıs Salı günü ise otobüsle New Jersey'den Connecticut'a hareket edecek ve Hartford'da bulunan Connecticut Crown Plaza Hotel'e yerleşecek. Ertesi gün uçakla Philadelphia'ya geçecek (A) Milli Takım kafilesi, kamp çalışmalarının son bölümünü burada yapacak.





Milliler, 29 Mayıs'ta yapacağı hazırlık maçının ardından 31 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'a dönecek.