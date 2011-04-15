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Spor

GUTİ'YE ABD'DEN TEKLİF GELECEK MADRİD (A.A)

15 Nisan 2011 13:32

-GUTİ'YE ABD'DEN TEKLİF GELECEK MADRİD (A.A) - 15.04.2011 - İspanyol spor gazetesi Marca, ABD'nin Los Angeles Galaxy takımının gelecek hafta Beşiktaşlı Guti'ye transfer teklifi götüreceğini iddia etti. İspanyol gazetesinde yer alan haberde, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinin takımı olan Los Angeles Galaxy'nin Guti ile ilgilendiğini yazdı. Kadrosunda İngiliz David Beckham'ı bulunduran Los Angeles Galaxy'nin, bu sezon sonunda İngiliz futbolcuyla kontrat yenileme konusunda kararsız olduğu ve Guti'nin yeni bir opsiyon olabileceği kaydedildi. ''Türkiye'de tecrübe yaşayan Guti, bir hava değişikliğine kötü gözle bakmaz'' yorumunda bulunan Marca, Bernd Schuster'in Beşiktaş'tan ayrılmasıyla Guti'nin de çok şeyler kaybettiğini savundu.  Bu arada, Guti'nin her şeye rağmen Beşiktaş ile 1 yıllık daha sözleşmesinin bulunduğu ve "multi milyarder" olarak tanıtılan kulüp başkanı Yıldırım Demirören'in İspanyol futbolcuyu takımda tutmak istediği de ifade edildi.  Haberde ayrıca, Beşiktaş'ın transfer listesindeki yeni ismin Atletico Madrid'deki Uruguaylı Diego Forlan olduğu iddiası bir kez daha ortaya atıldı. 

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