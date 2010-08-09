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Spor

GUTİ: UMARIM REAL MADRİD'İ ÖZLEMEM VİLA REAL (A.A)

09 Ağustos 2010 11:43

-GUTİ: UMARIM REAL MADRİD'İ ÖZLEMEM VİLA REAL (A.A) - 09.08.2010 - Beşiktaş'ın İspanyol futbolcusu Guti, Villarreal ile oynanan hazırlık maçının ardından basına yaptığı açıklamada, "Real Madrid'i şimdilik özlemedim ve umarım da özlememi Çünkü özlersem bu Beşiktaş'ta işler yolunda gitmedi demek olur" dedi. Beşiktaş'ta çok iyi karşılandığını ve her şeyin yolunda gittiğini belirten Guti, "Ama bir şey söylemek için henüz erkeni Daha 10 gündür yeni takımımdayım. Bugün çok iyiydim. Takım olarak, Türkiye ligini, Türkiye kupasını kazanmak ve UEFA Avrupa Ligi'nde de en üst yere kadar gidebilmek için mücadele edebileceğimizi sanıyorum" diye konuştu.  "Beşiktaş'a geldiğim için çok memnunum.'' diyen Guti, şöyle devam etti: ''Çok büyük bir şekilde karşılandım. Hedefim bu takıma fazlasını verebilmek ve yeni bir şeyler kazandırmak. Şimdilik çok iyi uyum sağladım. Gerek yemek gerekse çalışma saatleri olarak İspanya'ya benzer. Karşılaştığım herşey benim için büyük sürpriz oldu. Hayat tarzı çok Avrupalı. Sanki Madrid'de olmak gibi ama İstanbul'dayım.'' Öte yandan, geçmişte Real Madrid formasıyla geldiği Villarreal hakkında küçük düşürücü bir söz eden ve Beşiktaş formasıyla geldiği bu gün de Villarreal taraftarından tepki alan Guti, bunun en kısa zamanda çözülmesi gerektiğini ifade ederek, "Bunu çözmek ve Villarreallilerle konuşmak isterim. Uzun zaman önce olan bir şeydi ve umarın artık sona erer, çünkü özür bile dilemiştim" dedi.

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