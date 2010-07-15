-GUTİ'NİN TRANSFERİ AYRILACAK YABANCILARI BEKLİYOR İSTANBUL (A.A) - 15.07.2010 - Beşiktaş Kulübü Basın Sözcüsü Mete Düren, Real Madridli futbolcu Guti ile transfer görüşmelerinin sürdüğünü, ancak henüz imzalanmış bir anlaşmanın bulunmadığını söyledi. Mete Düren, Guti ile sözleşme imzalanmadığını belirterek, ''Kesinleşmiş, imzalanmış bir anlaşma yok. Guti ile görüşmeler sürüyor. Bu transferin netlik kazanması, teknik heyetten gelecek rapor doğrultusunda takımdan ayrılacak yabancı oyuncuların belirlenmesinden sonra mümkündür'' diye konuştu. Real Madrid'in golcü futbolcusu Raul ile ilgili bazı iddiaların da konuşulduğunu hatırlatan Düren, ''Transfer komitemiz Raul ile hiçbir zaman ilgilenmemiştir'' dedi. Düren, İspanya'da bulunan kulüp başkanı Yıldırım Demirören ve Transfer Komitesi Başkanı Serdal Adalı ile Transfer Komitesi üyesi Cengiz Zülfikaroğlu'nun bugün öğleden sonra İstanbul'a geleceklerini sözlerine ekledi.