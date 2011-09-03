-Guti'nin sözleşmesi feshedilmedi İSTANBUL (A.A) - 03.09.2011 - Beşiktaş Kulübü, İspanyol futbolcusu Guti Hernandez'in sözleşmesinin feshedileceğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, bugün bazı basın yayın organlarında Guti Hernandez'in sözleşmesi ile ilgili olarak, siyah-beyazlı yönetim kurulunun fesih kararı aldığı şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, ''Antrenörümüz Sayın Carlos Carvalhal, bazı futbolcularımızın özel yaşantılarındaki düzensizliklerle ilgili görüşlerini yönetim kurulumuz ile paylaşmış ve yönetim kurulumuzun teknik heyetimizle birlikte bu tür hadiselerin tekrarlanması durumunda daha farklı uygulamalara gideceği tüm oyuncularımıza iletilmiştir'' denildi.