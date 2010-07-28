-GUTİ'NİN İMZA TÖRENİ İSTANBUL (A.A) - 27.07.2010 - Beşiktaş Kulübü'nün Real Madrid'den transfer ettiği ''Guti'' lakaplı İspanyol futbolcu Jose Maria Gutierez Fernandez'in imza töreni, şölene dönüştü. BJK İnönü Stadı'nda siyah-beyazlı taraftarların önünde gerçekleştirilen törende Guti, Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören ile Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Adalı'nın da yer aldığı masada, 2 yıllık resmi sözleşmeye imza attı. Taraftarların yoğun alkışları altında sahaya çıkan Yıldırım Demirören'in oldukça keyifli olduğu görülürken, konuşması da ''Yetmez Yıldırım Demirören'' tezahüratlarıyla sık sık kesildi. Yeni transferleri Guti'ye övgüler yağdıran Demirören, ''Dünyanın en büyük kulübü Real Madrid'de 14 yıl oynamış, kaptanlık yapmış bir isim, bugün Beşiktaş'ta. Türkiye'ye gelmiş en kariyerli futbolcu'' dedi. Beşiktaş olarak her zaman büyük hedefleri bulunduğunu belirten Demirören, ''Artık tek hedefimiz Türkiye'de şampiyonluk ve UEFA Kupası. Bundan sonra bütün iş siz büyük taraftarımıza düşüyor. Guti, Beşiktaşımıza hayırlı olsun'' ifadelerini kullandı. -GUTİ: ''BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM''- İspanyol oyuncu Guti ise Beşiktaş'a transferine katkı sağlayan herkese teşekkür edererek taraftarlara umut dolu mesajlar verdi ve şöyle dedi: ''Burada olduğunuz için çok teşekkür ederim. Benim için bu formayı giymek büyük bir onur. Böyle bir taraftarın önünde oynamak benim için bir rüya. Türkiye'de olduğum için çok mutluyum. Beşiktaş gibi bir takımda olduğum için çok mutluyum. Sizlerle birlikte Türkiye şampiyonu olacağız. Önümüzdeki yıl da Şampiyonlar Ligi'nde olacağız. Beni böyle karşıladığınız için çok teşekkür ediyorum.'' İmza töreni sırasında meşaleler yandı, konfetiler patlatıldı ve siyah beyaz renklerdeki balonlar uçuruldu. -TRİBÜNLERE ''ÜÇLÜ'' ÇEKTİRDİ- İmza töreninin ardından tekrar tribünlerin önüne giden Guti, saha kenarındaki topları seyircilere attı, ardından ''Üçlü' çektirdi. Tribünleri coşturan hareketler yapan Guti, coşkuya ortak oldu. Saha kenarında önce eliyle tribünlere sessizlik işareti yapan Guti, ardından ''Üçlü'' çektirirken, daha sonra ellerini açarak Beşiktaş ile özdeşleşen ''kartal'' işareti yaptı. Guti'nin, imza töreni sırasında Beşiktaşlı taraftarların coşkulu tribün şovunu da büyük bir hayranlıkla izlediği görüldü. İspanyol oyuncu, imza törenine, yeni takımında giyeceği 14 numaralı forma ve üstünde ''Bir gün herkes Beşiktaşlı olmasın, bırakın o ayrıcalık bizde kalsın'' yazılı şapkayla çıktı. -TARAFTARDAN BÜYÜK İLGİ- Beşiktaş taraftarları, Guti'nin imza törenine büyük ilgi gösterdi, tribünlerde binlerce kişi yer aldı. BJK İnönü Stadı'nda yaklaşık 15 bin kişi, İspanyol yıldızı görmek için toplandı. İmza öncesinde taraftar sayısının 12 bini geçtiği duyuruldu, sonrasında ise 20 bin 360 kişinin geldiği ileri sürüldü. Siyah-beyazlıların Ricardo Queresma için yine aynı şekilde yaptığı imza törenini, 22 bin taraftarın izlediği açıklanmıştı. -PANKARTLAR- Beşiktaş'da üst üste yapılan yıldız oyuncu transferleri, siyah-beyazlı taraftarların pankartlarına da yansıdı. BJK İnönü Stadı'ndaki taraftarlardan bazılarının, ''Transfer manyağı olduk. Yeter Yıldırım Demirören yeteeerrr'' pankartı açması dikkati çekerken, Robinho'nun da transfer edilmesini isteyen pankartlar da görüldü. -BASINDAN BÜYÜK İLGİ- Jose Maria Gutierez Hernandez'in imza törenine, yerli ve yabancı basın mensuplarının ilgisi de yüksek oldu. Beşiktaş Kulübü tarafından imza töreni için medya akreditasyonu alınırken, kulüp internet sitesinden yapılan açıklamada, ''Başta İspanya olmak üzere, Fransa ve İngiltere'nin önde gelen medya kuruluşlarının başvurusuyla beraber, 100'e yakın medya mensubu akreditasyon yaptırdı'' denildi. İmza töreni öncesi, Hatay'da yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından bir süre Beşiktaş marşları okundu ve havai fişek gösterisi yapıldı. Bu arada, taraftarlar, imza töreni öncesi Beşiktaş Kulübü'nün lisanslı taraftar ürünlerinin satışını gerçekleştiren Kartal Yuvası'nın stattaki iki mağazasından yoğun alışveriş yaptı. Siyah-beyazlıların, Guti formalarına büyük ilgi gösterdiği gözlendi. Öte yandan, Beşiktaşlı taraftarlar, basketbol şubesine yatırım yapılması için yönetimden istekte bulundu.