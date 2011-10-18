-Guti'nin durumu yarın belli olacak İSTANBUL (A.A) - 18.10.2011 - Beşiktaş Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda 20 Ekim Perşembe günü deplasmanda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Carlos Carvalhal yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmalar yapıldığı bildirildi. Taktik çalışmada sağ arka adalesinde sertleşme oluşan Guti'nin antrenmanı yarıda bıraktığı belirtildi. Kulüp doktoru Devrim Urgun, yıldız futbolcunun tedbir amaçlı olarak çalışmayı bıraktığını, durumuna yarın bakılıp karar verileceğini ifade etti. Antrenmana, 19 Yaş Altı Milli Takım kampında bulunan Atınç Nukan ile tedavisine devam edilen kaleci Rüştü Reçber, burnu kırıldığı için ameliyat edilen İbrahim Toraman ve genç futbolcu Muhammed Demirci katılmadı. Sakatlığının ardından takımla birlikte çalışmalara katılan Hugo Almeida'nın kaslarında ağrı olduğu için salonda çalıştığı, Ersan Gülüm'ün de fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı koşu ve topla çalışmalar yaptığı bildirildi. Beşiktaş, Dinamo Kiev ile yapacağı maç için yarın Ukrayna'ya gidecek.