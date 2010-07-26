Guti'nin ardından Raul da Real Madrid'e veda etti

T24 -

'Real Madrid'den ayrılmaya karar vermek, zor bir karardı'

'Guti ile birlikte büyüdük'

Raul, Almanya yolunda

İspanyol futbolunun önemli isimlerinden Raul Gonzalez, 16 yıl formasını giydiği ve uzun süre kaptanlığını yaptığı Real Madrid'e veda etti.Real Madrid'te kalan 1 yıllık sözleşmesini karşılıklı fesheden Raul, Santiago Bernabeu Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında ''Kariyerimin en zor günü bugün. Futbolu herşeyden çok seviyorum ve futbolu Real Madrid'de oynamak en büyük düşlerimden birisiydi. Herkese teşekkürler'' şeklinde konuştu. Kariyeri boyunca gösterdiği performansla İspanya'da herkesin beğenisi almayı başaran Raul, Real Madrid taraftarları ve kulübü dışında ''her zaman onların saygılarını hissettim'' dediği rakip kulüplere de teşekkür etmeyi unutmadı.33 yaşındaki futbolcu, geleceğinin en geç yarın netleşeceğini söylerken, transfer olması beklenen Schalke 04 ile ilgili bugün açıklama yapmak istemedi. Raul, ''Real Madrid'den ayrılma kararı vermek kolay olmadı. Ailemle birlikte uzun süren zor bir karar aldık. Kulüpte bana yardımcı oldu. Yurtdışında oynama tecrübesi elde etmem için bu son şansım. Başka futbolu ve başka kültürleri tanımak hoşuma gider. Ama daha sonra evime geri döneceğim'' dedi.Raul, bir soru üzerine yeni takımında Real Madrid'e karşı maç yapması halinde başka bir formayla Santiago Bernabeu Stadı'na çıkmanın kendisi için çok zor olacağını ifade etti.Bu arada, kendisi gibi Real Madrid'e veda eden Guti için ise Raul, ''Birlikte büyüdük. Çok şeyi birlikte paylaştık. Bernabeu'yu ayağa kaldıran bir futbolcu oldu. Müthiş bir yetenek ve stil'' değerlendirmesini yaptı.Öte yandan basın toplantısında konuşan Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez, ''Keşke tüm futbolcular Raul'un bize bıraktığı bağlılığa ve ruha sahip olsalar. Çünkü o, Madridli olmanın tüm değerlerine karşılık verdi. Real Madrid'in efsanelerinin parçası olan çok fazla insan var ve Raul Gonzalez de onlardan biri. Birçok kişi Real Madrid'de unutulmaz olmayı başardı ama Raul gibi çok az kişi sembol olabildi'' ifadelerini kullandı.Real Madrid ile 3 Şampiyonlar Ligi, 6 lig şampiyonluğu, 2 kıtalararası kupa, 1 Avrupa Süper Kupası, 4 İspanya Süper Kupası kazanan Raul, kariyeri boyunca İspanya ve Avrupa'nın gol kralı olup, İspanya Milli Takımı'nın da en fazla gol atan futbolcusu olmayı başardı. UEFA'nın en iyi futbolcu ödülüne de sahip olan Raul'ün, Almanya'nın Schalke 04 takımına transferinin yarın (27 Temmuz 2010) resmileşmesi bekleniyor.