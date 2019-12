-GUTİ'DEN REAL MADRİD'E VEDA MADRİD (A.A) - 25.07.2010 - Beşiktaş'a transfer olması beklenen ''Guti'' lakaplı Jose Maria Gutierrez Hernandez, 15 yıl formasını giydiği Real Madrid'e veda etti. Santiago Bernabeu Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına, Real Madrid Kulübü Spor Direktörü Jorge Valdano ile birlikte katılan Guti, Beşiktaş'a gideceğiyle ilgili ''Henüz netleşmiş birşey olmadığını'' söyleyerek, resmi açıklamayı Beşiktaş Kulübü'ne bıraktı. İspanyol gazeteciler, birçok kez Guti'ye ''Beşiktaş'ta şans dilerken'', İspanyol futbolcu da ''Futbol oynamaya devam etmek istediğini'' kaydetti. ''Real Madrid büyük bir kulüp ama Beşiktaş'ta da senden çok beklentiler var. Hazır mısın'' şeklindeki bir soruya Guti, ''Real Madrid'te geçen 14 yılım da kolay değildi, hep kupa kazanmak için oynadım. Başka bir takımda daha zor olacağını düşünmüyorum. Beşiktaş'ın teklifi çok iyi ve benim her şeyi düşünerek karar vermem gerekiyor'' cevabını verdi. Guti, ''Bu zamana kadar Galatasaray veya Rijkaard ile görüşüp, görüşmediğiyle'' ilgili olarak da ''Hayır. Görüşmedim'' dedi. Real Madrid'de geçmişte çalıştığı Bernard Schuster ile Beşiktaş'ta tekrardan karşılaşacak Guti, ''Bernard, bana burada çok güven verdi, bakalım şimdi ne olacak'' şeklinde konuştu. İspanyol futbolcu ayrıca, Real Madrid'e veda ederken şöyle konuştu: ''9 yaşımdam beri bu kulüpteyim. Herkes biliyor ki, bu kulüp bana çok şey verdi. Real Madrid'de uzun yılar forma giymekten çok gururluyum. Umarım özlenen biri olurum. Ben her zaman Real Madridli olacağım. Madridlilerin beni sevdiğini bilerek gidiyorum. Herkese teşekkürler.'' Real Madrid Kulübü Spor Direktörü Jorge Valdano, ''Guti en iyi yıllarını Real Madrid'e verdi. Onun gibi bir futbolcuya sahip olmak bizim için ayrılacak oldu. Çok kolay bir şekilde anlaştık, dostane bir anlaşma oldu'' diye konuştu. Valdano Guti'nin artık özgür bir oyuncu olduğuna dikkati çekerek, ''Guti artık serbest, geleceğine özgürce karar verebilir'' dedi. İsim vermeden ''Guti başka bir ülkede futbol hayatına devam edecek'' diyen Valdano, ''Guti çok özel bir futbolcu. Her zaman onu güler yüzle hatırlayacağız. Topa her dokunuşunda bizi şaşırttı'' açıklamasında bulundu. 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, Real Madrid ile oynadığı 541 maçta, toplam 77 gol atarken, en iyi sezonu olarak gösterilen 2000-2001'de ligde 32 maçta, 14 gol, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde de 12 maçta, 4 gol atmıştı.