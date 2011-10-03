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Spor

Guti'de boğaz enfeksiyonu İSTANBUL (A.A)

03 Ekim 2011 19:30

-Guti'de boğaz enfeksiyonu İSTANBUL (A.A) - 03.10.2011 - Beşiktaş'ta, Gaziantepspor ile bu akşam oynanacak Spor Toto Süper Lig maçının kadrosuna alınmayan İspanyol futbolcu Guti Hernandez'in boğaz enfeksiyonuna yakalandığı bildirildi. Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, Guti'nin tedavisine İstanbul'da devam edildiği bildirilerek, ''Dünkü antrenmanı yüksek ateş nedeniyle zorlanarak tamamlayan Guti Hernandez'in yapılan muayenesinde, boğaz enfeksiyonuna yakalandığı ve bademcik iltihabı olduğu tespit edildi. Gaziantep kafilesinde yer alamayan yıldız futbolcumuzun tedavisine İstanbul'da devam ediliyor'' denildi.

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