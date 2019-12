-GUTİ VE QUARESMA DÜNYA ÇAPINDA FUTBOLCU İSTANBUL (A.A) - 15.10.2010 - Beşiktaş'ın Çek defans oyuncusu Tomas Zapotocny, takımının Türkiye'nin en iyilerinden olduğunu ve başarı için elinden geleni yaptığını söyledi. Zapotocny, Beşiktaş Kulübünün çocuklara yönelik aylık çıkardığı Yavru Kartal Dergisi'nde yer alan röportajında, siyah-beyazlı takımda yeniden oynamaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, ''Beşiktaş Türkiye'deki en büyük kulüplerden bir tanesi ve her maç elimden gelen en iyi performansı ortaya koymak için çalışıyorum'' dedi. Şu anda sadece Türkiye'deki en iyi değil, dünya çapındaki oyuncular Guti ve Quaresma ile beraber oynadığını vurgulayan siyah-beyazlı oyuncu, ''Çocukken televizyondan izlediğim yıldız futbolcularla oynamak isterdim. Şu anda bundan dolayı çok mutluyum'' dedi. Beşiktaş'taki ilk sezonunun ardından Bursaspor'a gönderilmesinden dolayı hayal kırıklığı yaşadığını anlatan Zapotocny, ''Gönderilmeyi hak eden futbolculardan biri olduğumu düşünmüyordum. Bu nedenle Bursaspor'da bunu göstermek istedim. Elimden geleni yaparak Beşiktaş'a geri döndüm. Takımda kalmamın nedeni mentalitem olabilir. Schuster hem Beşiktaş'ta, hem de Bursaspor'da şampiyonluk kazandığım için kalmamı istemiştir. İkimiz de inatçıyız, disiplinliyiz. Sanıyorum ki kafa yapılarımız uyduğu için kalmamı istedi'' ifadelerini kullandı. Teknik direktörleri Bernd Schuster'in rotasyon konusundaki düşüncesini doğru bulduğunu vurgulayan Tomas Zapotocny, şunları kaydetti: ''Kesinlikle doğru bir yol. Zaten hocamızın bu konuda büyük tecrübesi var. Daha önce Real Madrid'i çalıştırmıştı ve aynı Beşiktaş'taki gibi orada da çok geniş bir kadrosu vardı. Bütün oyuncuların maç ritmine ayak uydurması için, çok sık maç yaptığımız zamanlarda her oyuncunun hazır olabilmesi ve motivasyonun düşmemesi için bunun yapılması lazım.'' Yeni bir oyuncu alımı konusunda ciddi ihtiyacın olmadığını savunan Zapotocny, ''Bence iyi bir takımız. Ama her takım, her zaman güçlenebilir. Messi gibi bir oyuncuyu herhalde her takım ister'' diye espri yaptı. Türk Milli Takımı ile ilgili soruyu ise Çek oyuncu, ''Bence futbol olarak en üst seviyede. Çok iyi bir takım ve çok kaliteli oyuncular var. Sadece savunma olarak sorun yaşanıyor. Ama yeni teknik direktörle bu problemin çözüleceğini düşünüyorum'' yanıtını verdi.