-GUTİ VE QUARESMA CUMA ANTRENMANDA İSTANBUL (A.A) - 28.06.2011 - 2011-2012 futbol sezonun ilk çalışmasını dün yapan Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor. Guti ve Quaresma 1 Temmuz Cuma günü takımdaki yerlerini alacak. Siyah-beyazlı takım, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Tayfur Havutçu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, sağlık kontrollerinden geçen ve izinli olan oyuncular nedeniyle eksik çalıştı. Basına açık yapılan antrenmanında 11 futbolcu yer aldı. Antrenmana sadece Rüştü Reçber, Cenk Gönen, Onur Bayramoğlu, Rıdvan Şimşek, Umut Kaya, Veli Kavlak, Tanju Kayhan, Burak Kaplan, Mustafa Pektemek, Mehmet Akyüz ile Ersan Gülüm katıldı. Siyah-beyazlılar, antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından kondisyon ağırlıklı bir çalışma yaptı. Futbolcular tempolu koşuların ardından geniş alanda yapılan pas çalışmasıyla antrenmanı tamamladı. Futbolcular, antrenmandan sonra buz dolu havuza girerek serinledi. -SAĞLIK KONTROLLERİ- Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde bir taraftan da sağlık kontrolleri yapılıyor. Siyah-beyazlı takımda dün bir grup futbolcu sağlık taramasından geçirilirken, bugün de İbrahim Toraman, Fabian Ernst, Roberto Hilbert, Necip Uysal, Cumali Bişi, Mertcan Demirer, Muhammet Demirci ile yeni transferler Sidnei ve Bebe, Acıbadem Maslak Hastanesi'nde kontrollere tabi tutuldu. -İZİNLİLER- Siyah-beyazlı takımda antrenmana, milli takımlarda forma giyen İsmail Köybaşı, Egemen Korkmaz, Ekrem Dağ, Tomas Sivok, Hugo Almeida ve Filip Holosko katılmadı. İzinli Simao Sabrosa ve Mehmet Aurelio'nun yanı sıra yıldız futbolcular Guti Hernandez ve Ricardo Quaresma da antrenmanda yer almadı. Simao'nun bu akşam yapılacak antrenmana katılacağı, Guti ve Quaresma'nın ise 1 Temmuz Cuma günü takımdaki yerlerini alacağı bildirildi. -FERNANDEZ, TABATA, FİNK VE FERRARİ'NİN DURUMU- Geçen sezon Valencia'dan kiralık olarak alınan ve yeniden transfer edildiği açıklanan ancak son günlerde gelip gelmeyeceği yönünde spekülasyonlar yapılan Portekizli futbolcu Manuel Fernandes ile yeni sezon için kadroda düşünülmeyen Rodrigo Tabata, Michael Fink ve Matteo Ferrari de çalışmada yer almadı. Beşiktaşlı yöneticilerin bu futbolcuların durumuyla ilgili görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi. Siyah-beyazlı takım, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.