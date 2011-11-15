Guti: Tek sorumlu teknik direktör

T24 - Twitter'dan Beşiktaşlılara veda eden Guti, ''Zor ve sert bir karar oldu, çünkü orada mutluydum. Beşiktaş'ta devam etmememin tek sorumlusu teknik direktör.'' yazılı bir mesaj attı.



Beşiktaş Kulübü ile sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen ''Guti'' lakaplı İspanyol futbolcu Jose Maria Gutierrez Hernandez, internetteki sosyal paylaşım sitesi twitter'daki hesabından yolladığı mesajlarla Beşiktaşlılara veda etti.



Guti, ''Kulüp ve takım arkadaşlarıma, Beşiktaş'ı her zaman kalbimde taşıyacağım. Güle güle kara kartallar'' yazılı bir mesaj attı.



İspanyol oyuncu, diğer bir mesajında da, ''Uzun bir sabah geçirdim, ama artık benim ağzımdan duyabilirsiniz ki, Beşiktaş sona erdi. Taraftara teşekkürler'' ifadelerini kullandı.



Arka arkaya mesajlar atan Guti, ''Zor ve sert bir karar oldu, çünkü orada mutluydum. Beşiktaş'ta devam etmememin tek sorumlusu teknik direktör. Geleceğim halen belirsiz. Ne yapacağımı düşünmem için iki ayım var'' dedi.



Bu arada Guti'ye, Beşiktaş'taki takım arkadaşlarından da destek geldi. Portekizli Simao, Guti'ye attığı mesajda, ''Sizleri çok özleyeceğim. Biliyorsunuz ki sizi çok seviyorum, seni, kardeşin Ersan'ı ve Manuel Fernandez'i. Her şey çok sert oldu'' diye yazdı.



Öte yandan, İspanyol basını da bugünkü sayfalarında Guti-Beşiktaş ayrılığına yer verdi.



''Guti'nin, Türk tutkusu sona erdi'' başlığını atan ABC gazetesi, ''1 yılı aşkın bir süredir Beşiktaş'ta bulunan Guti'nin Türkiye macerası son buldu. 35 yaşındaki futbolcu, Portekizli teknik adam Carvalhal geldiğinden beri Beşiktaş'ta mutlu değil. Sahadaki başaktörlüğünü kaybetti ve sadece 3 maçta forma giydi. Guti, son dönemlerde statlardan daha çok internette taraftar topladı'' ifadelerini kullandı.



El Mundo gazetesi de, Guti'nin futbolu bırakacağını, sadece ''çok etkileyici'' bir teklif gelmesi halinde kariyerine devam edebileceğini ileri sürdü.



Guti'yi, ''özel, kariyerini tek başına yapan ve asla kimseye soğuk olmayan biri'' olarak tanımlayan İspanyol gazetesi, Guti'nin özellikle alışık olduğu gece hayatından dolayı İstanbul'da sorunlar yaşadığını savundu.







