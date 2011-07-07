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Spor

GUTI: TARAFTARIMIZ DÜNYANIN EN İYİSİ İSTANBUL (A.A)

07 Temmuz 2011 21:15

-GUTI: TARAFTARIMIZ DÜNYANIN EN İYİSİ İSTANBUL (A.A) - 07.07.2011 - Beşiktaş'ın İspanyol futbolcusu Guti Hernandez, Beşiktaş taraftarının dünyanın en iyisi olduğunu söyledi. Guti, Avusturya kampında BJK TV'ye yaptığı açıklamada, siyah-beyazlı taraftarlara mesaj göndererek, ''Taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Onlara istedikleri başarıları vereceğiz çünkü onlar dünyanın en iyi taraftarı'' dedi. Ersan Gülüm'ün sakatlanmasına da değinen İspanyol futbolcu, ''Ersan'ın sakatlanmasına takım olarak çok üzüldük'' derken, kamp yaptıkları Leogang için ise ''Sezona iyi bir başlangıç yapmak için en iyi hazırlanacak yerdeyiz'' yorumunda bulundu. Yeni transferleri de değerlendiren Guti, ''Çok kısa süredir onlarla birlikteyiz. Önümüzdeki zamanlarda onlar hakkında tam değerlendirme yapabiliriz ama genç arkadaşlar çok yetenekli ve çok istekliler. Biz onlara alışmaları için gerekli yardımı göstereceğiz. Onlarla beraber Türkiye ve UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı olacağımıza inanıyorum'' diye konuştu.

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