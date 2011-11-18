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Spor

Guti, takım arkadaşlarıyla vedalaştı İSTANBUL (A.A)

18 Kasım 2011 13:32

-Guti, takım arkadaşlarıyla vedalaştı İSTANBUL (A.A) - 18.11.2011 - Beşiktaş'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiği Guti, bugün tesislere gelerek takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Dün akşam İstanbul'a gelen İspanyol yıldız, bu sabah da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde eski takım arkadaşlarını ziyaret etti. Tesislerdeki vedalaşmada Beşiktaş Kulübü Futbol Komitesi Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, İspanyol oyuncuya bir plaket ve işlemeli bir ibrik hediye etti.  Takım arkadaşlarıyla ve tesis personeliyle vedalaşan Guti, burada yaptığı kısa açıklamada, ''Taraftarlarımıza ve Beşiktaş camiasına her şey için teşekkür ediyorum. Onları çok seviyorum ve hiç unutmayacağım'' diye konuştu. 

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