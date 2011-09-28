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Spor

Guti, Stoke City maçı kadrosunda yok İSTANBUL (A.A) 

28 Eylül 2011 01:35

-Guti, Stoke City maçı kadrosunda yok İSTANBUL (A.A) - 27.09.2011 - Beşiktaş'ta son maçlarda kadroda yer bulamayan İspanyol yıldız Guti Hernandez, takımının UEFA Avrupa Ligi'nde 29 Eylül Perşembe günü Stoke City ile yapacağı maçın kadrosuna da alınmadı.  Kadroya alınmayan Guti'nin teknik direktör Carlos Carvalhal ve yönetim ile görüşerek izin istediği, İspanyol futbolcunun özel işleri nedeniyle yarın İspanya'ya gideceği öğrenildi. Guti'nin 30 Eylül Cuma günü İstanbul'a döneceği kaydedildi.  Siyah-beyazlılarda Guti'nin yanı sıra Alves, sakatlıkları bulunan Almeida ve İbrahim Toraman'nın da Stoke City maçının kadrosuna alınmadığı bildirildi. 

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