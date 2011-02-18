-GUTİ SPOR YORUMCULUĞUNA SOYUNDU MADRİD (A.A) - 18.02.2011 - İspanyol Cadenaser radyosu, Beşiktaş'ta oynayan Guti'nin "Carrusel Deportivo" ve "El Larguero" adlı spor programlarında yorumculuk yapacağını duyurdu. Cadenaser, Guti'nin "yeni transfer" olduğunu açıklarken, İspanyol futbolcunun da katılımıyla yayınlarındaki spor yorumlarının daha güçleneceğini belirtti. Cadenaser, internet sitesinde yayınladığı yazısında, İspanyol ligini de yakından izleyen Guti'nin İstanbul tecrübesinin, uluslararası futbola global bir bakış sağlayacağı kaydedildi. 34 yaşındaki İspanyol futbolcunun "futbolu bilen, samimi, karakter sahibi olduğunu" ifade eden Cadenaser, "Real Madrid'in ebedi 14 numarası olarak Guti'nin yorumlarıyla dinleyicileri kayıtsız bırakmayacağı" ifade edildi. Prisa Grubu'na bağlı olan ve İspanya'nın en eski radyosu olarak bilinen Cadenaser'in 4 milyondan fazla dinleyicisi bulunuyor. Guti, son olarak geçtiğimiz pazartesi günü İstanbul'daki evinden Cadenaser'deki "El Larguero" adlı programa canlı olarak katılmış ve program içinde kendisine (niye bize yorumcu olmuyorsun) diye şakalar yapılmıştı. -YILDIZLARINA RAĞMEN DÜŞÜŞTE- UEFA Avrupa Ligi 2. tur ilk maçında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına sahasında 4-1 mağlup olarak Avrupa mücadelesinde tur avantajını rakibine kaptıran Beşiktaş, ikinci yarıda yaptığı yıldız takviyelerine rağmen büyük düşüş yaşıyor. Sezona Quaresma ve Guti takviyeleriyle büyük hedeflerle başlayan, ancak özellikle Spor Toto Süper Lig'de hedeflerin gerisinde kalan, devre arasında da Simao, Almeida ve Fernandes takviyeleriyle ikinci yarının başında heyecanını yenileyen siyah-beyazlı ekip, buna karşın daha da düşüşe geçti. 2010-2011 sezonunun ilk yarısında Süper Lig'in yanı sıra UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçları yapan ''Kara Kartallar'', ligde zirvenin gerisinde kalmasına rağmen Avrupa ve kupa mücadelesinde iddiasını sürdürme başarısı gösterdi. Quaresma ve Gutili kadrosuyla özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı sonuçlara imza atan Beşiktaş, ilk yarıda toplam 32 resmi karşılaşmaya çıkarken, 19 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi elde etti. Siyah-beyazlı ekip, 32 maç sonunda elde ettiği 19 galibiyetle, yüzde 59,3 galibiyet oranı yakaladı. Bu maçlarda toplam 57 gol atıp yüzde 1,7 ortalama yakalayan siyah-beyazlı takım, kalesinde gördüğü 28 golle ise 0,8 oran buldu. -SIMAO, ALMEIDA VE FERNANDES ÇARE OLMADI- Sezonun ilk yarısında özellikle ligde arzuladığı noktaya gelemeyen Beşiktaş, devre arasında Portekizli yıldız oyuncular Simao, Almeida ve Fernandes'i alarak kadrosunu daha da güçlendirmeye çalıştı. Guti ve Quaresma'nın yanına 3 Portekizli oyuncuyu alarak yeni bir heyecanla ikinci yarıya başlayan siyah-beyazlı ekibin motivasyonu çabuk düştü. İkinci yarının ilk resmi maçında Ziraat Türkiye Kupası'nda Manisaspor'u deplasmanda 3-2 yenerek başlayan ve ligde Bucaspor'u 5-1 mağlup ettikten sonra yine kupada lider Trabzonspor karşısında, sahasında 2-1 kazanarak camiayı umutlandıran ''Kara Kartallar'', son maçlarda ise büyük düşüş yaşadı. Önce ligde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 2-1 yenilen Beşiktaş, son iki maçta ise ligde Ankaragücü'ne 1-0 ve UEFA Avrupa Ligi'nde de Dinamo Kiev'e 4-1 yenildi. Yenilenmiş kadrosu ve heyecanıyla ikinci yarıya büyük hedeflerle başlayan siyah-beyazlı takım, bu dönemde 8 resmi karşılaşmaya çıkarken, 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 de yenilgi elde etti. Beşiktaş, 8 resmi maçta elde ettiği 4 galibiyetle yüzde 50 galibiyet oranı yakaladı ve yüzde 59,3 galibiyet oranı yakaladığı ilk yarının gerisinde kaldı. -BİR HEDEFTEN DAHA UZAKLAŞMAK ÜZERE- Bu sezon şu ana dek 3 kulvarda mücadele eden, ancak ligde zirvenin gerisinde kalınca UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'na yoğunlaşan Beşiktaş, bir hedeften daha uzaklaşmak üzere... Siyah-beyazlı ekip, bu sezon en başarılı olduğu kulvar olan UEFA Avrupa Ligi'nde 2. turda sahasında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına 4-1 yenilince avantajı tamamen rakibine kaptırdı. Beşiktaş, rakibiyle deplasmanda oynayacağı karşılaşmada kendisi için turu getirecek avantajlı skoru alamadığı takdirde bir hedeften daha uzaklaşmış olacak.