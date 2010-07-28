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Spor

GUTİ SEVGİSİ İSPANYOLLARI ŞAŞIRTTI BARCELONA (A.A)

28 Temmuz 2010 14:29

-GUTİ SEVGİSİ İSPANYOLLARI ŞAŞIRTTI BARCELONA (A.A) - 28.07.2010 - İspanyol basını, Beşiktaş'ın Guti'ye gösterdiği ilgiye şaşırırken, "Beşiktaş taraftarının çılgına döndüğünü" yazdı. "Guti, şimdiden Beşiktaş'ın stadını ayağına seriyor" başlığını atan Marca gazetesi, kahramanca karşılanan Guti'nin, geçen yıl Santiago Bernabeu Stadı'nda yapılan Cristiano Ronaldo ve Kaka'nın tanıtımlarına artık özenmesini gerektiren hiçbir şeyin olmadığını belirtti. Marca, tüm Avrupa'nın en aktif ve etkili taraftarlarından biri olan Beşiktaşlıların yeni 14 numaralarına hemen sahip çıktığı yorumunu yaptı. "Guti, galaksili onuruyla tanıtıldı" diyen AS gazetesi de Real Madrid'de Ronaldo, Zidane, Figo, Beckham'ın birlikte oynadığı dönemde verilen "galaksililer" tanımına atıfta bulundu. Guti'ye Beşiktaş'ta "sarı fırtına" lakabının takıldığını yazan AS, Beşiktaşlıların İspanyol futbolcuya hemen tam destek verdiklerini öne çıkardı.  Diğer İspanyol gazeteleri de Beşiktaş taraftarının Guti'ye büyük sevgi gösterdiğini ve İspanyol futbolcunun da ilgiden dolayı burada oynayacak olmaktan heyecan duyduğunu yazdı.

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