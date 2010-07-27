-GUTI SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ İSTANBUL (A.A) - 27.07.2010 - Beşiktaş'ın Real Madrid'den transfer ettiği İspanyol futbolcu Gutierez Hernandez (Guti), sağlık kontrolünden geçti. Sabah saatlerinde Maslak Acıbadem Hastanesi'ne getirilen Guti'nin, burada genel muayene ve testleri gerçekleştirildi. Guti, bu akşam BJK İnönü Stadı'nda düzenlenecek özel törende kendisini 2 yıllığına siyah-beyazlı renklere bağlayacak sözleşmeye imza atacak. Diğer yandan, sağlık kontrolü öncesi hastaneye gelen Beşiktaş Kulübü Basın Sözcüsü Mete Düren'in, basın mensuplarına esprili bir şekilde, ''Robinho'yu mu bekliyorsunuz?'' demesi dikkat çekti.