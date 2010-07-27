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Spor

GUTİ RESMEN BEŞİKTAŞ'TA İSTANBUL (A.A)

27 Temmuz 2010 23:38

-GUTİ RESMEN BEŞİKTAŞ'TA  İSTANBUL (A.A) - 27.07.2010 - Beşiktaş Kulübü'nün Real Madrid'den transfer ettiği ''Guti'' lakaplı İspanyol futbolcu Jose Maria Gutierez Fernandez, kendisi için düzenlenen törenle resmi sözleşme imzaladı. BJK İnönü Stadında gerçekleştirilen ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören ile yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu imza töreninde Guti, kendisini 2 yıllığına siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Guti, Beşiktaş'tan yıllık 2 milyon 700 bin Avro ücret alacak.

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