-GUTİ KENDİNİ ŞARABA BENZETTİ İSTANBUL (A.A) - 02.09.2010 - Beşiktaş'ın dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Guti, ''Kendimi şarap gibi görüyorum. Kendimi hiçbir zaman yaşlı bir futbolcu olarak görmedim''dedi. İspanyol futbolcu, Beşiktaş Kulübü'nün aylık resmi yayın organı Beşiktaş Dergisi'nin eylül sayısında yer alan röportajında, transferinde iki etkenin rol oynadığını belirterek, ''Buraya gelmemdeki en önemli etken başkanımız Yıldırım Demirören ve Serdal Adalı'nın gösterdiği ilgi ve transferim için ortaya koydukları fedakarlıktı. Bu özveri açıkçası beni çok etkiledi. İkincisi de Schuster'in takımın başında olmasıydı. Onunla tekrar birlikte çalışmak beni çok heyecanlandırıyor'' dedi. İstanbul'a gelmenin kendisini çok mutlu ettiğini kaydeden Guti, ''Karşılama töreninde taraftarlarımızın ortaya koyduğu inanılmaz sevgi seli her şeyin önüne geçmişti. Çok güzeldi. Hayatımda hiçbir zaman aklıma getirmediğim bir şeyi bir anda yaşadım. Büyük bir sevgi ve hayranlık vardı. Benim şu an tek isteğim, taraftarların bu büyük sevgisine futbolumla güzel bir şekilde cevap vermek. Çünkü bu cevabı sonuna kadar hak ediyorlar'' değerlendirmesini yaptı. -BENZEMA'YA YAPTIĞI ASİST- Eski takımında Deportivo maçında Karim Benzema'ya yaptığı asist konusunda ise İspanyol futbolcu, ''Çok hızlı bir oyundu. Kaka bana pası verdiği zaman Karim'in arkadan geldiğini gördüm. Aslında normal olan topu kaleye şut olarak göndermemdi. Ama o anda içgüdüsel olarak arkadaşıma pas vermemin golü kolaylaştıracağını düşündüm. İnsanların beni o pozisyonla hatırlamaları mutluluk veriyor'' dedi. Futbol dünyasında golün daha önemli olduğuna dikkat çeken Guti, ''Ama ben arkadaşlarıma pas vermeyi daha çok seviyorum. Benim attığım pasların gol olması beni gururlandırıyor'' diye konuştu. Beşiktaşlı futbolcu, ''Bu tip estetik hareketleri Beşiktaş formasıyla izleyebilecek miyiz'' sorusunu ise ''Kesinlikle devam edecek. Futbol biraz şovdur ve benim Türkiye'ye gelme sebeplerimden biri, tüm güzellikleri Beşiktaş taraftarlarına yaşatabilmek'' diye yanıtladı. -''KENDİMİ ŞARAP GİBİ GÖRÜYORUM''- Siyah-beyazlı oyuncu, kendisini şarap gibi gördüğünü ve zaman ilerledikçe olgunlaştığını ifade etti. Fiziksel olarak bir kaybının bulunmadığını anlatan Guti, ''Bunun yanında teknik olarak da hala geliştiğimi düşünüyorum. Kendimi hiçbir zaman yaşlı bir futbolcu olarak görmedim'' dedi. Kariyerinde ilk defa UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığını hatırlatan İspanyol oyuncu, şunları kaydetti: ''Bizim için özel bir kupa olabilir. Kesinlikle kazanmak istiyorum. Aynı zamanda başka bir ülkedeki ilk yılım. Tabii ki farklı bir ülkenin farklı bir liginde kaldıracağım kupanın da benim için önemi büyük olur.''