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Spor

GUTİ KARABÜKSPOR MAÇINDA YOK İSTANBUL (A.A)

03 Şubat 2011 19:05

-GUTİ KARABÜKSPOR MAÇINDA YOK İSTANBUL (A.A) - 03.02.2011 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında sol ayak bileğinden sakatlanan Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Guti Hernandez, Kardemir Karabükspor ile yapılacak Spor Toto Süper Lig karşılaşmasında forma giyemeyecek. Beşiktaş Kulübü Basın Sözcüsü Prof. Dr. Mete Düren, Guti'nin sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, ''Futbolcumuz Guti'nin bugün yapılan tetkiklerinde, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında rakip oyuncunun sol ayak bileğine yaptığı darbe ve bunun neticesinde krampon eziğine bağlı olarak gelişen ödemin henüz gerilememiş olduğu belirlenmiştir. Cumartesi günü Kardemir Karabükspor maçında oynaması sakıncalı bulunan oyuncumuz, Ankaragücü maçına hazırlanacaktır'' diye konuştu.

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