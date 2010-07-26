Guti, Kara Kartal olmak için İstanbul'a geliyor

T24 - 24 yıllık Real Madrid meaceresının düzenlediği hüzünlü basın toplantısı ile sonlandıran ve Beşiktaş'ın teklifi ile ilgili net açıklamalarda bulunmayan Guti'nin bu akşam (26 Temmuz 2010) saatlerinde İstanbul'da geleceği, daha sonra da Beşiktaş'ın düzenleyeceği törenle siyah beyaz formayı resmen giyeceği belirtildi.



İspanya'nın Real Madrid takımından ayrıldığını açıklayan ve Beşiktaş'ın teklifini düşündüğünü bildiren İspanyol futbolcu Guti'nin bu akşam (26 Temmuz 2010) İstanbul'da olması bekleniyor.



Siyah-beyazlı kulübün uzun süredir peşinde olduğu ve anlaşma noktasına getirdiği Guti'nin bugün 15:30 itibariyle İspanya'dan hareket edeceği ve İstanbul'a geleceği öğrenildi.



Quaresma'nın ardından büyük bir transfere daha imza atan Beşiktaş Kulübü'nün gerçekleştirilecek törenle Guti'yi resmen kadrosuna dahil edeceği açıklandı.





