T24 LogoT24 Logo
Spor

Guti, Kara Kartal olmak için İstanbul'a geliyor

Guti'nin bu akşam saatlerinde İstanbul'da olacağı bildirildi.

26 Temmuz 2010 03:00

T24 - 24 yıllık Real Madrid meaceresının düzenlediği hüzünlü basın toplantısı ile sonlandıran ve Beşiktaş'ın teklifi ile ilgili net açıklamalarda bulunmayan Guti'nin bu akşam (26 Temmuz 2010) saatlerinde İstanbul'da geleceği, daha sonra da Beşiktaş'ın düzenleyeceği törenle siyah beyaz formayı resmen giyeceği belirtildi.

İspanya'nın Real Madrid takımından ayrıldığını açıklayan ve Beşiktaş'ın teklifini düşündüğünü bildiren İspanyol futbolcu Guti'nin bu akşam (26 Temmuz 2010) İstanbul'da olması bekleniyor.

Siyah-beyazlı kulübün uzun süredir peşinde olduğu ve anlaşma noktasına getirdiği Guti'nin bugün 15:30 itibariyle İspanya'dan hareket edeceği ve İstanbul'a geleceği öğrenildi.

Quaresma'nın ardından büyük bir transfere daha imza atan Beşiktaş Kulübü'nün gerçekleştirilecek törenle Guti'yi resmen kadrosuna dahil edeceği açıklandı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında 'asgari ücretli' vatandaşın mesajını okuyan Fatih Portakal'dan Bakan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24