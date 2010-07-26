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Spor

Guti İstanbul'da formaları satışta!

Beşiktaş Kulübü, 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurduğu İspanyol yıldız Gutierrez Hernandez'in formalarını satışa çıkardı.

26 Temmuz 2010 03:00

T24 - Beşiktaş, akşam saatlerinde İstanbul'a gelen Real Madrid'in eski yıldızı Guti'yle 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıklarken, 14 numaralı Guti formalarının da satışta olduğunu duyurdu.

Ve Guti siyah-beyaz formayı giydi

Beşiktaş Kulübü, 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurduğu İspanyol yıldız Gutierrez Hernandez'in formalarını satışa çıkardı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ''Yeni transferimiz Guti'nin formalarını Kartal Yuvası mağazalarımızda satın alabilirsiniz. 2010-2011 sezonunda, takımımızda 14 numaralı formayı giyecek olan yeni transferimiz ve yıldız futbolcumuz Jose Maria Gutierrez Hernandez'in formaları, tüm Kartal Yuvası mağazaları ile 'www.kartalyuvasi.com.tr' internet adresinde satışa çıkartılmıştır'' denildi.

Guti'nin Atatürk Havalimanı'na inişinin ardından kalabalık bir taraftar grubunca karşılanırken, Guti ve kendisinin araca yölendirmeye çalışanlar zaman zaamn zor anlarda yaşadı.


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