Guti İstanbul'da formaları satışta!

T24 -

Beşiktaş Kulübü, 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurduğu İspanyol yıldız Gutierrez Hernandez'in formalarını satışa çıkardı.Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ''Yeni transferimiz Guti'nin formalarını Kartal Yuvası mağazalarımızda satın alabilirsiniz. 2010-2011 sezonunda, takımımızda 14 numaralı formayı giyecek olan yeni transferimiz ve yıldız futbolcumuz Jose Maria Gutierrez Hernandez'in formaları, tüm Kartal Yuvası mağazaları ile 'www.kartalyuvasi.com.tr' internet adresinde satışa çıkartılmıştır'' denildi.Guti'nin Atatürk Havalimanı'na inişinin ardından kalabalık bir taraftar grubunca karşılanırken, Guti ve kendisinin araca yölendirmeye çalışanlar zaman zaamn zor anlarda yaşadı.