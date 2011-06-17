-GUTI İLK YILINDAN MEMNUN MADRİD (A.A) - 17.06.2011 - İspanyol futbolcu Guti, Beşiktaş'ta geçirdiği ilk sezonunu ''iyi'' olarak değerlendirdi. Guti, İspanyol Canal+ Liga televizyonuna verdiği demeçte, ''Beşiktaş'taki ilk yılım için değerlendirmem iyi. İstediğimiz gibi olmadı çünkü iki kupayı da kazanacak bir takıma sahip olduğumuzu düşünüyorum ama yine de iyi. Sonunda Türkiye Kupası'nın sayesinde, bizim için çok önemli olan UEFA'ya girebildik. Bu yıl iyi futbolcular geleceğini sanıyorum ve daha iyi bir ikinci sezon umuyoruz'' dedi. Daha çok eski takımı Real Madrid ile ilgili sorulara maruz kalan Guti, teknik direktör Jose Mourinho'nun Real Madrid'teki ilk yılıyla ilgili de, şunları kaydetti: ''Ben iyi gördüm. Saha içinde eksik olan yöneticiliği ve karakteri doldurdu ve iyi işler yaptı. Tek sorun, 3 kupada da Barcelona ile karşı karşıya gelmek zorunda kaldılar. Sonunda tekini kazandılar ama bence değerli biri. Kral Kupası'nı kazanmak taraftar için belki çok anlamlı olmasa da Barcelona'ya karşı kazanılması önemli oldu. Sonraki Şampiyonlar Ligi yarı finali ise daha zor oldu ve en iyi olan kazandı.'' Guti, ayrıca, aynı kentin rakibi olmalarından dolayı Real Madrid'in, Atletico Madrid'den Kul Agüero'yu almaması gerektiğini savunarak, Santos'da oynayan Brezilyalı Neymar'ın Madrid için daha iyi bir tercih olacağını vurguladı.