-GUTİ İLK KEZ BJK İNÖNÜ STADI'NDA İSTANBUL (A.A) - 17.08.2010 - Beşiktaş'ın HJK Helsinki ile oynadığı UEFA Kupası play off turu ilk maçında, siyah-beyazlıların yeni transferi Guti Hernandez ilk kez BJK İnönü Stadı'nda resmi bir maçta taraftarların karşısına çıktı. Beşiktaş'taki ilk resmi maçına geçen hafta deplasmanda yapılan Bucaspor karşılaşmasında çıkan Guti, HJK Helsinki maçında ilk 11'de forma giyerek, İstanbul'da taraftarlarıyla ilk kez buluştu. Siyah-beyazlı taraftarlar maç öncesi Guti ve diğer futbolcuları tribünlere çağırarak sevgi gösterilerinde bulundu. Beşiktaş'ta Hakan Arıkan'ın dün sakatlanması, Rüştü Reçber'in de sakatlığının sürmesi nedeniyle HJK Helsinki karşısında kaleyi yeni transfer Cenk Gönen korudu. Denizlispor'dan transfer edilen ve bugüne dek sadece Villerreal ile oynanan hazırlık maçında forma giyen Cenk, HJK Helsinki karşısında ilk resmi karşılaşmasına çıktı. Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster, HJK Helsinki karşısında 8 yabancı oyuncusuna ilk 11'de görev verdi. Guti, Quaresma, Zapotocny, Ferrari, Ernst, Tabata, Bobo ve Hilbert ilk 11'de oynarken, Türk futbolculardan da Cenk, İsmail ve Ekrem ilk 11'e girdi. Bu arada geçen haftaki Bucaspor maçında ilk 11'de oynayan Necip, İbrahim Üzülmez ve Nihat Kahveci yedek kulübesinde yer alırken, Erhan ile dün sakatlanan Hakan kadroya alınmadı. Hakan ve Rüştü'nün yokluğunda A2 takımı kalecisi Umut Kaya kadroya dahil edildi. Yedek kulübesinde ayrıca Holosko, Ersan ve Nobre oturdu. Beşiktaş'ta kaptanlardan İbrahim Üzülmez ve Nobre'nin yedek, Delgado'nun kart cezalısı, İbrahim Toraman'ın da sakat olması nedeniyle sahaya kaptan olarak Bobo çıktı. Sıcak hava ve maçın iftar saatine denk gelmesine rağmen siyah-beyazlı taraftarlar HJK Helsinki maçına ilgi gösterdi. Sadece iki açık tribünde küçük boşluklar gözlenirken karşılaşmayı 25 bini aşkın taraftar izledi. BJK İnönü Stadı'nın zemininin bir hayli bozuk olduğu gözlenirken, özellikle kale önlerinde çimlerin azaldığı görüldü. HJK Helsinki ile daha önce 15 Eylül 1994'te Kupa Galipleri Kupası 1. tur ilk maçında karşılaşan siyah-beyazlılar, 16 yıl sonra rakibiyle rövanşa çıktı. Siyah-beyazlılar, İstanbul'daki maçı 2-0 kazanmış, deplasmanda 1-1 berabere kalarak turu atlamıştı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören de karşılaşmaya eşi Revna, oğulları Erdoğan ve Cemal ile birlikte geldi. HJK Helsinki, Beşiktaş maçına sadece 16 taraftar ve 1 gazeteci ile geldi.