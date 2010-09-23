-GUTİ İLE NOBRE SEFERBERLİĞİ İSTANBUL (A.A) - 23.09.2010 - Beşiktaş, Medical Park Antalyaspar ile 25 Eylül Cumartesi günü oynayacağı Spor Toto Süper Lig 6. hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Bernd Schuster yönetiminde, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenmana, tedavilerine devam edilen Sivok, Ekrem Dağ, Guti, Nobre ve Erhan Güven'in katılmadığı açıklandı. Kulüp doktorları Şenol Akman ve Devrim Urgun, tedavileri devam eden Ekrem, Guti, Nobre ve Erhan'ın kontrollerini yaptı. Kontroller sonrasında Ekrem Dağ ve Erhan Güven'in Antalyaspor maçında oynayamayacağı, Guti ile Nobre'nin ise yetiştirilmeye çalışıldığı bildirildi. Antrenmanda Ferrari'nin ise takımdan ayrı çalıştığı duyuruldu. Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.