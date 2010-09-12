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Spor

GUTİ: İKİNCİ GOLDEN SONRA RAHATLADIK İSTANBUL (A.A)

12 Eylül 2010 03:46

-GUTİ: İKİNCİ GOLDEN SONRA RAHATLADIK İSTANBUL (A.A) - 12.09.2010 - Beşiktaş'n İspanyol futbolcusu Guti, Ankaragücü maçının çok kolay geçmediğini, attıkları ikinci golden sonra rahatladıklarını söyledi. Guti, maç sonrası takım arkadaşı Ekrem ile katıldığı basın toplantısında, takımın henüz yüzde yüz hazır olmadığını ama iyi işler yaptıklarını ve önümüzdeki haftalarda çok daha iyi oynayacaklarını kaydetti. Beşiktaş'a geldiği ilk günden beri taraftarların ve takım arkadaşlarının kendisini çok sıcak karşıladıklarını anlatan Guti, ''Bu da futboluma yansıyor. Sahaya çıktığımda taraftarın büyük desteği ve soyunma odasındaki hava, buraya kısa sürede alışmama neden oldu'' ifadelerini kullandı. Fenerbahçe derbisiyle ilgili bir soruya Guti, ''Her derbi çok büyük önem taşır. Ben de kendimi önümüzdeki haftaya hazırlıyorum. Önümüzdeki hafta elimden geleni yapacağım. En iyi şekilde sahada olacağız. Karşımızdaki ekip de bize karşılık vermeye çalışacak ve savaşacak. Biz de hazır olacağız'' diye yanıt verdi. Ekrem ise Ankaragücü karşısında 3 puan almak istediklerini, bunu da başardıklarını belirterek, ''İyi mücadele ettik ve farklı kazandık. Artık CSKA Sofya ve Fenerbahçe maçlarını bekliyoruz'' diye konuştu.

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