-GUTİ: HERŞEY REAL MADRİD DEMEK DEĞİL MADRİD (A.A) - 24.09.2010 - Şenhan Bolelli - İspanyol futbolcu Guti, Beşiktaş'ta kendisini ayrıcalıklı hissettiğini söyledi. Guti, İspanya'nın Marca radyosuna yaptığı açıklamada, Beşiktaş'a geldiğinden bu yana hızlı bir ritmde yaşadığını, bu yüzden ''Real Madrid'i özleyecek vaktinin henüz olmadığını'' kaydetti. Guti, ''Her şey Real Madrid demek değil, Beşiktaş'ta kendimi ayrıcalıklı hissediyorum'' dedi. Beşiktaş'ın sezona iyi bir başlangıç yaptığını anlatan İspanyol futbolcu ''İyi yoldayız. Bursaspor çok iyi başlasa da biz de ligde iyi durumdayız ve Avrupa Ligi'nde ayakta duruyoruz'' şeklinde konuştu. Real Madrid'e ancak futbolcu bıraktıktan sonra yönetici veya teknik sorumlu olarak dönebileceğini belirten Guti, ''Kulübe geri dönmek, Raul gibi benim de hoşuma gider. Kulübü iyi tanıyoruz ve yardım edebiliriz'' değerlendirmesini yaptı. Yöneltilen bir soru üzerine, Real Madrid'den ayrılma sebebinin teknik direktör Jose Mourinho olmadığını vurgulayan Guti, ''Mourinho ile hiç konuşmadım, daha önceden gideceğimi kulübe söylemiştim. Ondan dolayı Mourinho ile aramızda hiçbir sorun olmadı'' dedi. Öte yandan Cristiano Ronaldo'nun ''sahada bencil olduğu ve gol atamamaktan dolayı sıkıntılı olduğu'' iddialarıyla ilgili bir soruya Guti, ''Rahat olmalı. Old Trafford'daki futbolunu Bernabeu'da tekrar göstermek için kendini şartlandırmamalı'' cevabını verdi. Guti, geçmişte kendisini de ıslıklayan Santiago Bernabeu Stadı'ndaki Real Madridli taraftaların bazen Ronaldo'yu ıslıklamalarında şaşılacak bir şey olmadığının altını çizerek, ''taraftarın kim olursa olsun her futbolcuyu ıslıklayabileceğini'' söyledi.