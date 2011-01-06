-GUTİ HEDEFİNİ AÇIKLADI İSTANBUL (A.A - 06.01.2011 - Beşiktaş'ın İspanyol yıldızı Gutierrez Hernandez (Guti), hedefinin uzun yıllar formasını giydiği Real Madrid'deki gibi Beşiktaş'ta da başarılı olmak olduğunu söyledi. Lig TV'ye açıklamalarda bulunan Guti, Real Madrid'den İstanbul'a gelirken hedefleri olduğunu söylerken, ''Real Madrid, amacı mücadele ettiği tüm kupaları kazanmak olan çok önemli bir kulüp. Real Madrid'deki kazanma alışkanlığımı Beşiktaş'ta devam ettirmek istiyorum'' dedi. Beşiktaş'la sezonun ilk yarısında bazı sorunlar yaşadıklarına değinen İspanyol oyuncu, ''Ligde istediğimiz yerde değiliz. Sezon başında ben dahil olmak üzere Quaresma ve Bernd Schuster transferleriyle önemli bir ivme yakalandı. İyi şeyler yapıyoruz ve daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum'' derken, şampiyonluk iddialarının sürdüğünü dile getirerek, ''Şampiyonluk hayal değil. Önemli olan bizim buna inanmamız. İkinci yarıda mümkün oldukça az puan kaybederek bunu başarabilecek güçteyiz. Tabii ki liderin önemli bir avantajı var, ancak biz bazı şeyleri doğru yapar ve şampiyonluğa inanırsak, farkı kapatabiliriz'' ifadelerini kullandı. -''ŞANSSIZLIKLAR ÜST ÜSTE GELDİ''- Ligin ilk yarısında yaşadıkları sorunlara değinen Guti, ''İlk yarıda olmasını istemediğimiz her şey oldu. Kendi evimizde puanlar kaybettik ve üst üste sakatlıklar geldi. Bu da hocamızın elini kolunu bağladı. Tam olarak takımı düşünerek bir kadro yapamadı. Sorunlar üst üste gelince de kötü bir dönem oldu'' diye konuştu. Guti, ligin ilk yarısında hangi takımın iyi futbol oynadığı yönündeki bir soruya, ''Biz futbol oynamak isteyen iyi takımlardan biriyiz. Türkiye şartlarına göre en iyisini yapmaya çalıştık. Hem oyun, hem de puan açısında ortalama alırsak da, en başarılı takımın Trabzonspor olduğu gözardı edilemez. Zaten lider durumdalar'' yanıtını verdi. Türkiye'de beğendiği futbolcuların sorulması üzerine ise İspanyol yıldız, isim vermekten kaçınırken, şunları söyledi: ''Türk futbolunda büyük oyuncular olduğunu ve yetiştiğini düşünüyorum. Ama biraz daha kafa olarak kendilerini hazırlamaları, hocalarının da onlara güvenmesi lazım. Türkiye, dünya futbolunda yeri olan bir ülke. Türkiye ligi de şu anda bulunduğu noktadan daha yukarılarda olmalı. Bunu yapabilecek kapasitesi var. Uluslararası seviyede biraz daha kendini göstermeli. Yerli futbolculara daha fazla önem verilip, altyapı iyi oluşturulmalı. Ben, Türkiye liginin ilerde bir İngiltere, İspanya veya İtalya liglerinden farkı olmayacağını düşünüyorum.'' -''HAKEMLER ADİL OLMALI''- Türkiye'de oynanan futbolun sertliğiyle ilgili daha önce yaptığı açıklamaların hatırlatılması üzerine Guti, tepkisinin kendisine karşı sert oynanmasıyla ilgili olmadığını aktarırken, ''Benim tepkim, yapılan sertlikler karşısında hakemlerin verdiği kararlaraydı. Size karşı bu kadar sert oynanırken, yaptığınız bir hareket nedeniyle oyundan atılmanız doğru değil. Hakemlerin adil olması gerekir. Bunu hakemleri eleştirmek için söylemiyorum. Tabii ki hakemlerin üzerine ne kadar görev düşüyorsa, futbolculara da o kadar görev düşüyor. İki taraf da işini doğru yaparsa sorun olmaz'' şeklinde konuştu.