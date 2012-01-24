-Guti hakkındaki iddialara yanıt verdi MADRİD (A.A) - 24.01.2012 - Beşiktaş'ın eski futbolcusu Guti, Almanya'nın Schalke 04 takımına gideceği hakkında çıkan transfer iddialarını yalanladı. Guti, internetteki sosyal paylaşım sitesi twitter'daki hesabından yolladığı mesajlarda ''Bunu söyledim ve tekrar ediyorum Avrupa'da oynamayacağım'' dedi. Asya'da bir takıma gitme olasılığı da azalmış gözüken Guti, ''Kaderim çocuklarımın yanı. Öyle gözüküyor ki, futbol benim için her geçen gün daha fazla kapanan bir kapı'' diye yazdı. 35 yaşındaki İspanyol futbolcu ayrıca, son dönemlerde sürekli mesajlar yazdığı twitter hesabını kapatacağını da açıkladı.