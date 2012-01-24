T24 LogoT24 Logo
Spor

Guti hakkındaki iddialara yanıt verdi MADRİD (A.A)

24 Ocak 2012 21:25

-Guti hakkındaki iddialara yanıt verdi MADRİD (A.A) - 24.01.2012 - Beşiktaş'ın eski futbolcusu Guti, Almanya'nın Schalke 04 takımına gideceği hakkında çıkan transfer iddialarını yalanladı. Guti, internetteki sosyal paylaşım sitesi twitter'daki hesabından yolladığı mesajlarda ''Bunu söyledim ve tekrar ediyorum Avrupa'da oynamayacağım'' dedi. Asya'da bir takıma gitme olasılığı da azalmış gözüken Guti, ''Kaderim çocuklarımın yanı. Öyle gözüküyor ki, futbol benim için her geçen gün daha fazla kapanan bir kapı'' diye yazdı. 35 yaşındaki İspanyol futbolcu ayrıca, son dönemlerde sürekli mesajlar yazdığı twitter hesabını kapatacağını da açıkladı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24