-GUTİ: ''GÜZEL ŞEYLERİ DÜŞÜNMENİN ZAMANI'' İSTANBUL (A.A) - 23.03.2011 - Beşiktaş'ın takım kaptanı Guti, bundan sonra güzel şeyleri düşünmenin zamanı olduğunu söyledi. Guti, Ntvspor'da yaptığı açıklamada, teknik direktör Tayfur Havutçu'nun ilk maçında Kayserispor karşısında güzel bir galibiyet aldıklarını belirterek, ''Zor bir rakibe karşı iyi galibiyet aldık. Bundan sonra güzel şeyleri düşünmenin zamanı. Yeni hocamıza olabildiğince destek vermeye çalışıyoruz. Böyle devam edeceğini umuyoruz'' dedi. Beşiktaş'ta mutlu olduğunu anlatan İspanyol futbolcu, ''Öncelikle bu sezonu iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Elimizde Türkiye Kupası var. Öncelikle bunu iyi bitirmek istiyoruz. Kontratım devam ediyor. Burada kalmak istiyorum. Farklı bir görüş varsa başkanımız veya Serdal Adalı bana iletir. Ama ben burada mutluyum'' diye konuştu. Siyah-beyazlı takımda kaptan olması ile ilgili soru üzerine de Guti, şunları söyledi: ''Benim için önemli ve gurur verici bir şey. Bundan dolayı mutluyum. Arkadaşlarımın gösterdiği güven ve verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Ancak bu sadece kaptanla olmuyor. Takımdaki herkesin üzerine düşen görevi var. Herkes bunu çok iyi şekilde yapıyor. Bütün yaptığımız iyi şeyler Beşiktaş'ı ileriye taşımak için. Bunu yapmaya devam edeceğiz.'' Guti, kendisi için sezonun en kötü maçı ile ilgili soruyu ise şöyle yanıtladı: ''Tek maç söylemek zor. Üzüldüğümüz maç birden fazla oldu. Son kendi sahamızdaki Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarını elimizde tutarken kaybetmenin üzüntüsü oldu. Bunun haricinde Dinamo Kiev maçı da aynı şekilde oldu. Bunları bitirdik. Taraftar için söylenecek bir şey yok. Kulüp içinde en iyi şekilde her şeyi yapan taraftar. Onlardan tek isteğimiz bu desteği vermeye devam etmeleri. Çünkü beraber iyi yerlere geleceğiz. Onların desteğine çok ihtiyacımız var.'' -''BEŞİKTAŞ OLDUĞU İÇİN GELDİM''- İspanyol futbolcu, Ligtv'ye yaptığı açıklamada ise Beşiktaş'a Schuster olduğu için gelmediğini, Beşiktaş olduğu için geldiğini söyledi. Siyah-beyazlı oyuncu, Schuster döneminde olduğu gibi Tayfur Havutçu döneminde de mutlu olduğunu dile getirdi. Önlerinde hedef olarak Türkiye Kupası olduğunu kaydeden Guti, gelecek sezon birkaç takviyeyle daha da güçlü olabileceklerini ifade etti. Gelecek sezon için 2-3 yeni gelecek futbolcuyla çok daha kuvvetli olabileceklerini belirten kaptan Guti, ''Takımda kaliteli oyuncular var. Yeni gelecek arkadaşlarla birlikte daha güçlü oluruz'' dedi. Portekizli golcü Almeida konusundaki soru üzerine siyah-beyazlı oyuncu, ''Nasıl futbolcu olduğunu herkes biliyor. İki golle kendini buldu. Bunu seri haline getirip daha iyi şekilde gitmesini umuyoruz'' diye konuştu.